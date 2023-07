Dès 18h et jusqu’à minuit, aura lieu un petit marché nocturne ; les commerces seront ouverts ; manège d’un enfant du quartier, au Marché aux Toiles ; buvette-guinguette ; gastronomie "d’ici et d’ailleurs" ; "déambulations clownesques" avec les dénommés Barnabe et Diabolo.

À 18h, au Carré du CAR (devant le Centre des Arts de la Rue de la Maison Culturelle d’Ath), sera donné un concert musette, avec les Amis de l’accordéon, une "bande d’amoureux de l’accordéon de tous âges" ; au menu: des valses, des farandoles et morceaux "plus langoureux" pour ouvrir les festivités.

À 19h, dans la Cour Saint-Jean (à proximité du Marché aux Toiles), est prévu un spectacle de théâtre d’objets et de mouvement "à l’attention de toute la famille", avec "Mama" par les compagnies Jordi L.Vidal et Des pas perdus.

"Mama est un spectacle clownesque pour grandir, qui parle des relations parents/enfants avec une approche bienveillante de la famille" précisent les organisateurs.

À 20h, au Carré du CAR, concert dansant des Wanderers, un groupe de cover des "grands succès pop-rock des années ‘60, ‘70 et de chanson française, italienne, etc.".

À 21h30, au Carré du CAR encore, les organisateurs annoncent une "élection cérémoniale du gouvernement de la confédération autonome républicaine de la rue de France". Et enfin à 22h, au même endroit, Carré du CAR, sont programmés un concert et un bal avec "Orlando y su Combo Tropical" qui est décrit comme un "groupe colombien de musique latino".