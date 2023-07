Rond-Ronse: la Région wallonne minimise les nuisances pour l’entité de Frasnes-lez-Anvaing

Le député Jean-Luc Crucke continue à suivre de près le dossier de contournement de la Ville de Renaix. Il a adressé une question écrite à Willy Borsus pour connaître sa réaction et les démarches entreprises par son administration après la réception du courrier d’Elio Di Rupo évoqué. dans une précédente édition De la réponse reçue mercredi, il ressort un élément nouveau: une concertation a été organisée le 6 juillet entre les cabinets des ministres-présidents, de la Mobilité et des Travaux publics, de l’Environnement, et de l’Aménagement du territoire. " Il en ressort , dit le ministre Borsus, que l’impact en termes de trafic routier pour la Wallonie devrait être minime, que des mesures d’atténuation du bruit sont prévues, lorsque l’analyse de l’impact l’aura jugé nécessaire, et que le projet est au stade du plan d’aménagement, ce qui implique une demande ultérieure de permis d’urbanisme. Nous continuons à suivre ce dossier en lien avec les autorités communal es frasnoises ."