L’heure était à la remise des prix et à la proclamation des résultats à Saint-Charles Dottignies

Le nouveau calendrier scolaire n’a pas eu raison de la tradition à l’Institut Saint-Charles. La remise des prix et proclamation des résultats de ses classes terminales s’est tenue le samedi matin, comme d’habitude. Depuis le Covid, ce n’est plus la salle des fêtes qui accueille l’événement mais le vaste préau qui trouve là une utilisation judicieuse. A propos de tradition, le directeur Stéphane Vanhove est revenu sur le tricentenaire de la congrégation des sœurs, à l’origine de son établissement et dont les célébrations, tenues en mai dernier, ont connu un large succès populaire. C’est d’ailleurs devant la fresque réalisée par les élèves et les enseignants à cette occasion, qu’ont posé les élèves qui ont mené à bien leur cycle secondaire.