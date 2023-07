CEB: nouveau logo, nouveau départ à Saint-Maur d’Herseaux

C’est avec un petit pincement au cœur que les élèves de 6e année de l’école Saint-Maur, qui ont obtenu le CEB, ont posé pour la dernière fois en classe, devant le tout nouveau logo de leur école, en compagnie de Mme Anaïs Ducoulombier et M Pierre Kortleven, leurs titulaires ainsi que Mme Catherine Van Daele, la directrice. Il s’agit de Noah Ameye, Kléa Butel, Elisée Catulusi Mbuyi, Justine Coeugnet, Laurana Debly, Janis Decante, Maëlane et Tatiana Desmet, Eléna De Taeye, Joséphine Devos, Thomas Ghesquière, Jasser Jlil El Ainani, Mélina Michiels, Valentine Moulin, Océane Kelly Romano Barreto et Harkirt Singh.