Le Tournai d’avant: mirifiques oiseaux de porcelaine

Pour atteindre la perfection, des hommes se détachent.

D’abord le fondateur, François Joseph Péterinck (Lille 1709, Tournai 1799). Officier du génie de l’armée française, marchand à Ath (1750), touche-à-tout, audacieux, il rachète fin 1750 l’affaire au faïencier Carpentier. Y apprend-il le métier de céramiste ?

Louis-Philippe, duc d’Orléans (1747-1793) prince de sang au destin militaire contrarié, opposant déterminé dès 1771 au roi (il vote la mort de Louis XVI), meurt sur la guillotine le 6 novembre 1793.

Le bourgeois industriel et le prince en maître du Grand Orient de France, un duo à la base de ce service d’exception. ©ÉdA

Le fameux pari, qu’aucune source n’authentifie, entre le duc et le roi d’où sort le Buffon est-il crédible ? Sèvres n’y répond pas. Est-ce défi du duc envers son cousin et Sèvres la royale ? D’autant que "le duc d’Orléans visite avec le prince Ligne de Belœil la manufacture de Tournai le 28 juillet 1773 et y découvre le savoir-faire de la manufacture de Tournai".

Ensemble rassemblant théière, boîte à thé et tasses à glace illustrés d’oiseaux et d’insectes. ©ÉdA

La reproduction est liée à Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) qui devient, en 1739, intendant des jardins du roi. Pour son "Histoire Naturelle", 36 volumes et huit post mortem dont neuf volumes sur les oiseaux, Buffon s’est inspiré de ses prédécesseurs, tels George Edwards, M. Casteby et Jean-M. Seligman.

Succès d’art, fiasco financier

Les belles pièces des Arts Décoratifs de Tournai (aujourd’hui exposées dans la crypte de l’hôtel de ville) permettent la découverte, chronologique, des pièces réalisées au cours des ans: essais et insuffisance technique, maîtrise de la pâte, mode des fleurs, des fruits, des oiseaux fantastiques, avant une période faste avec les oiseaux de Buffon et enfin la décadence après la vente à Boch en 1750.

Cette grive dorée icterus est considérée comme copiée de Seligman. ©ÉdA

La commande est enregistrée entre Péterinck et le sieur Sauvan, contrôleur agissant pour le duc, le 9 juillet 1787.

En 1792, les 1603 pièces, peintes par le Tournaisien Mayer, non marquées, étincelles dans ce flamboyant bleu-roi, offrant un oiseau au nom écrit au revers mais aussi, dans les réserves, avec une panoplie de volatiles et d’insectes.

Au centre de ce compotier, le Messager du Cap de Bonne Espérance accompagné de tourterelle, d’ortolans et d’insectes dans les réserves ©ÉdA

Tout est admirable et intéressant, même deux pièces ratées: un saladier fêlé et un seau à bouteilles. Les réserves (images annexes sur l’aile par exemple) ne sont pas achevées ; l’or, qui masque d’éventuelles coulées, manque.

Terminé et livré en grande partie dès 1792, ce service de 60148 livres ne fut jamais payé dans une France déchirée. Disséminé, il fit le bonheur d’acheteurs privés, de musées et de Windsor qui garde les 122 pièces achetées en 1803 et les 472 de 1806 par le prince de Galles.