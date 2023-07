La Mouscronnoise, par ailleurs enseignante à l’école Philippe Geluck d’Herseaux, a choisi d’y présenter un ensemble d’œuvres en adéquation avec le thème du "jardin secret", qui donne son nom à cette nouvelle expo. "Selon sa définition, un jardin secret est “l’univers profond de l’être où s’épanouissent les sentiments, les passions et les rêves intimes tenus cachés”. Paradoxalement, cela peut aussi être un lieu de partage. Chaque jardin ouvert au public regorge de petits coins secrets, accessibles à qui sait ouvrir les yeux et le cœur, relève l’artiste, qui propose ainsi à Herseaux" un véritable partage émotionnel et coloré ".

Une quinzaine de toiles, et des créations taille cartes postales

"Magali a le don de travailler diverses techniques, notamment des techniques mixtes sur toile. Elle jongle avec l’acrylique, l’encre, les pigments bruts, et/ou l’utilisation d’épices, précise Paule Duquesne, responsable de l’art salon. Outre une quinzaine de toiles, elle présente aussi, ici, des cartes postales travaillées à l’aquarelle et à l’encre, spécialement réalisées afin de présenter des œuvres à prix très raisonnable au public de la Loggia. Sans oublier deux sculptures"technique mixte", mélangeant terre et matériaux peints."

Pour être en connexion permanente avec les animaux, les fleurs, les arbres ou encore la mer, l’artiste – qui s’est notamment formée à l’atelier Clair-Obscur, à l’Académie des Beaux-Arts de Mouscron et à l’atelier des arts de Wattrelos – s’inspire beaucoup de la nature dans ses créations. "Elle puise aussi son inspiration dans la musique, l’art, l’histoire, la poésie, les musées,,, indique Paule Duquesne. Le tout donne des tableaux qui pétillent de vie, qui attirent vivement le regard ou proposent un brin de douceur."

Les visiteurs ont jusqu’au dimanche 23 juillet pour vivre une "rêverie végétale" au milieu des œuvres de Magali Garrez. Elle sera pour sa part encore présente pour les rencontrer le samedi 22 juillet, de 16 à 19h et le dimanche 23, de 16 à 18h.

Loggia Dell’Arte, impasse St Maur, 18 à Herseaux. Ouverture les vendredis et samedis de 14h à 19h et les dimanches de 11h à 18h. www.loggiadellarte.be