Le président Vincent Demuynck a accueilli les nombreux sympathisants avant de mettre en exergue le travail accompli par Franz Johannes qui, après 7 ans, cède son "Plan B". Un Toubac d’honneur a été aussi remis à Nati et Ben, patrons de "A l’baraque à frites", qui, grâce à leur victoire dans le récent concours de friteries, ont mis les projecteurs sur le quartier. Le barbecue et les concerts de la P’Tite Teuf et du Zénith Cover Band, proposés dans la foulée, ont connu aussi un très large succès.

Les Gilles de Toubac, emmenés par Casimir, leur président, ont largement rempli leur contrat, grâce à leur carnaval d’été le samedi et surtout, leur sortie classique dominicale, jusqu’au brûlage des bosses et au rondeau final.

La météo largement favorable, malgré les annonces orageuses, a permis au cortège des géants et aux fanfares de jouer pleinement leur rôle attractif. Le feu d’artifice a apporté sa touche finale toujours aussi appréciée.

Quand le quartier retrouve tout son lustre d’antan

Touche finale pour la journée seulement puisque le lendemain, dès potron-minet, des centaines de vendeurs d’abord, de badauds ensuite, prenaient le quartier d’assaut à l’occasion de la braderie et de la brocante.

Tout au long de la journée, ils ont ainsi été des milliers à rendre au quartier tout son lustre d’antan, à l’époque où l’événement était unique et, grâce à sa localisation frontalière, drainait une population venue de Flandre et de France.