Drone de chantier en Wapi : le sommet du Mont Saint-Aubert se transforme (vidéo)

La percée dans le mur de soutènement du cimetière, à l’arrière de l’église, réalisée pour permettre le futur et nouvel accès au jardin des poètes depuis le parking, est actuellement au cœur du chantier. Cette semaine seront posées les marches d’escalier (sur la partie haute) dans l’espace compris entre le mur en briques et le mur en blocs de béton (délimitant le cimetière des poètes).

Les abords de l’église sont complètement transformés. ©Nicolas Watrin

Depuis quelques jours, on peut bien voir à quoi ressemblera l’amphithéâtre qui permettra d’organiser des concerts ou des mini-événements du côté tournaisien du site. Les blocs qui constituent les gradins sont quasiment tous posés ; les derniers le seront cette semaine.

Pour rappel, le talus contre lequel se trouve le parking a été stabilisé et consolidé. Les affaissements constatés à certains endroits, dus à des désordres au niveau des remblais mis sous le parking lors de la construction de celui-ci, ont été corrigés.

De très gros blocs constituent les gradins de l’amphithéâtre. ©Nicolas Watrin

Aucun égouttage ne reprenait auparavant les eaux de pluie qui s’écoulaient sur le parking, sur la toiture de l’église et dans le cimetière. Un réseau a été créé pour ces eaux vers l’égouttage existant dans la rue de la Folie.

Le parking situé derrière l’église est logiquement inaccessible au public durant les travaux. Il existe trois alternatives: les parkings du "Reposoir", des "Pèlerins" et de la salle paroissiale.

Les derniers blocs des gradins seront posés cette semaine. ©com

L’objectif de l’entreprise est de terminer toute la zone comprise autour de l’accès au parking jusqu’à l’arrière de l’église d’ici les vacances de l’entreprise, en l’occurrence du 24 juillet au 11 août. Il n’y aura pas de travaux devant l’église, ni sur la partie gauche de l’église (la voirie le long du Floréal vers le chemin des pèlerins) avant le retour de l’entreprise en août.

On peut se rendre compte de la restructuration de l’espace parking. ©Nicolas Watrin

Deux promenades inaccessibles

Le Sentier de Kain restera fermé aux promeneurs jusqu’à la fin du chantier, vraisemblablement au cours de l’automne 2023. Ça signifie que deux promenades balisées ne sont actuellement pas accessibles: "À travers sentiers et chemins de terre" (2 km) et "Les chemins du Reposoir". Deux belles promenades peuvent être réalisées sur d’autres versants du Mont: "La Marche des chapelles" (6 km, circuit non balisé) et la "Balade des poètes du soleil levant" (6,6 km).

Nos photos prises en hauteur donnent déjà une idée de la structuration future de l’espace parking. Le revêtement des parties déambulatoires d’une part, des parties réservées aux véhicules et au stationnement d’autre part, seront visuellement bien identifiées par des couleurs différentes. Les piétons bénéficieront d’une vue dégagée vers le paysage situé en contrebas du Mont. Pour rappel, le stationnement se faisait autrefois au bord du parking.

Dans le cadre de la Fête du pain, une expo de photos baptisée "Le Mont d’hier et d’aujourd’hui" sera présentée dans la salle paroissiale les samedi 15 et dimanche 16 juillet.