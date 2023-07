Canal Plage, durant toutes les vacances à Leers-Nord

Aéroports et autoroutes ont beau être surpeuplés, de très nombreux citoyens passeront l’été, ou du moins une partie, à la maison. Canal Plage leur offre dès lors la perspective de moments agréables, sur l’autre rive de la Maison du canal, à proximité de l’écluse, sur une aire aménagée pour le farniente dans les transats et sous les parasols disposés dans le sable. Vendredi soir, le député-bourgmestre Daniel Senesael a inauguré cet espace avant que l’orchestre OpenBrass y apporte sa touche musicale. Pas de brasse pour autant, le canal n’étant pas une zone de baignade. Pédalos et kayaks sont par contre à disposition gratuitement. Beach-volley, pétanque et jeux de raquettes sont aussi proposés sous la houlette d’animateurs, entre 11h et 17h30. Le site est par contre accessible jusque 20h, chaque jour, jusqu’au dimanche 27 août. Accès en voiture par la rue du Canal ou à pied et à vélo par le chemin de halage. Tout est gratuit.