Rando Patrick Wgeuw à Warneton: plus de 1500 sportifs !

Samedi, la marche gourmande et musicale a réuni 680 participants, dans une organisation toujours aussi impeccable. Les départs ont été espacés pour un meilleur confort. Il faisait chaud mais la traversée des bois s’est faite à l’ombre: "Seules 25 personnes inscrites ne se sont pas présentées, explique Sébastien Dauchy. Il y avait de l’eau à chaque stand et pas mal d’ombre."

Très beau succès pour la première mini-randonnée mise sur place par Anémone Decramer et Aurélie Louchez, unique institutrice de l’école Saint-Henri du Gheer: "Nous avons eu 86 enfants accompagnés de leurs parents. Ils ont été divisés en groupe, chacun dirigé par une fée qui présentait les différentes activités. On a essayé un maximum d’insuffler du dynamisme pour que ce soit ludique." Là aussi il y avait des arrêts gourmands, notamment à la chèvrerie Capri’Loups chère à Cassandre Verhelst: "Je n’ai pas hésité longtemps quand on m’a demandé d’accueillir les enfants. J’aime bien parler de mes chèvres et de mon travail. En plus, cela plaît aux enfants. Les stages que j’organise pendant les vacances affichent toujours complet. Pour ce qui est de mon commerce, tout se passe bien et j’arrive à vendre sans problème ma production. Je compte augmenter mon cheptel d’une dizaine de chèvres issues de mon élevage."

Quant à la rando Patrick Wgeuw, elle a réuni des centaines de sportifs: "Il faut compter 150 cyclos, 250 VTT, 100 vélos famille et 150 marcheurs, explique Sébastien Dauchy. Pour la première fois, les circuits cyclo devaient être suivis via Garmin. Cela ne plaît peut-être pas à tout le monde mais les communes deviennent exigeantes quant à un certain type de fléchage et nous passions trois jours à flécher, puis à voir que toutes les flèches étaient bien présentes, puis à les enlever."