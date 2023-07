La nouvelle histoire de La Storia à Comines

La cominoise Myriam Beutler diplômée d’hôtellerie à l’institut Notre-Dame à Comines est dans la restauration depuis ses vingt ans. Cette dame très dynamique a tenu le restaurant cominois la Pente (aujourd’hui l’Inattendu) pendant une dizaine d’années. Après un détour comme secrétaire, elle revient à sa passion culinaire au restaurant de la place du Pont-neuf. "Nous avons refait la déco en enlevant le four de la salle. Avec l’aide de Michel Sence et Joël Lindeboom, nous avons fait le lien avec la riche histoire des Comines par des photos anciennes. Le nouveau nom de"La Storia"signifie histoire en italien référence aux plats cuisinés, nous explique Myriam. Nous avons aussi aménagé une terrasse de plus de 100 m²". En plus du service à table, il est possible d’emporter des plats ou les faire livrer à domicile.

En mars 2020, la pandémie avait provoqué le confinement. "Nous nous sommes adaptés avec le take away et les livraisons, et ensuite pour des services uniquement en terrasse, l’une des plus belles de Comines poursuit Myriam. En novembre l’an dernier, o n a été contraints à une fermeture économique par l’inflation des prix de l’énergie, des produits et autres". Comme le phénix qui renaît de ses cendres, la Storia a rouvert le 3 mai 2023 avec comme patron Danny Lampole et comme gérante Myriam Beutler: "Il faut être passionnée. Je suis en contact avec les clients, je gère la cuisine avec des produits frais, locaux et bios". Au menu: une trentaine de pizzas faites maison, des pâtes fraîches, des croques, des salades, des croquettes artisanales (crevettes, fromage de chèvre, forestière). Sans oublier le tea-room de l’après-midi ou encore les cocktails et tapas. Les plats peuvent aussi être emportés. "Nous livrons aussi à domicile d’octobre à mars lorsque la terrasse est fermée. C’est une manière de garder l’équipe complète notamment avec les étudiants"

www.lastoriacomines.be