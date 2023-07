Convivialité et pédagogie autour de la course de radeaux à Beloeil

Une organisation 2023 du côté des Ecacheries qui aura été une franche réussite comme l’indique Louis Brennet, coordinateur adjoint du Contrat de rivière Escaut-Lys: "Tant les participants que le public ont répondu présent. Le soleil était évidemment de la partie, amenant une belle ambiance sur l’eau mais aussi sur les berges. Il s’agissait ce samedi de la troisième édition et nous remarquons que d’année en année les"concurrents"gagnent en ferveur en étant de plus en plus nombreux mais aussi en revenant à plusieurs reprises avec le même engouement".

Des concurrents qui n’en avaient que l’appellation puisque, ne nous y trompons pas, la franche rigolade, la convivialité et la sensibilisation au monde de l’eau étaient les mots d’ordre de cette course de radeaux. Un prix de la meilleure ambiance était d’ailleurs décerné à l’issue de cette après-midi plaisante pour petits et grands.

Sensibilisation à l’univers aquatique

Côté pédagogique donc, un espace était prévu pour les plus jeunes avec diverses activités ludiques et enrichissantes: "Nous avions préparé plusieurs stands de sensibilisation. Des aquariums contenaient des poissons pêchés dans le canal ainsi que des écrevisses. Le but est de montrer que, sous la surface, il y a de la vie et beaucoup de choses se déroulent. Un autre permettait la construction d’une maquette de péniche tandis que des jeux éducatifs étaient également proposés", détaille Louis. Précisons que les activités connexes (restauration, bar, concert.) sont toujours chapeautées en partenariat avec le foyer culturel local (ici Belœil, Antoing les éditions précédentes).

Forts de ce beau succès les organisateurs ont déjà la tête tournée vers 2024. Cette fois, la course de radeaux se tiendra sur le canal Nimy-Blaton-Péronnes et plus précisément à Péruwelz, en partenariat avec la maison de la culture "Arrêt 59".