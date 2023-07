Un samedi record au LaSemo qui a accueilli plus de 17 000 festivaliers (diapo photos)

Après une première journée qui a tenu toutes ses promesses, avec parmi les temps forts la prestation de l’artiste Selah Sue, la manifestation affichait sold out ce samedi avec plus de 17 000 festivaliers. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les artistes à l’affiche ont parfaitement répondu aux attentes, avec notamment un Cali déchaîné qui n’a pas failli à sa réputation de showman en livrant un concert énergique et en goûtant aux plaisirs de se jeter dans la foule.