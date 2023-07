Les aînés ont déposé quelques brochures de la balade au sein même de l’église Saint Éleuthère du village. Sur ce documents créé par leurs soins, ont retrouve des QRcodes qui animeront la marche de petites anecdotes, d’informations, de photos et même de poésies.

Au cœur du village

Le parcours commence donc dans l’édifice religieux où on nous invite à observer son architecture romane du XIIIe siècle et ses lumineux vitraux contemporains réalisés par l’écrivain et artiste Bernard Tirtiaux.

Avant d’entamer les six kilomètres et demi, vous retrouverez également, grâce au QRcode, quelques informations sur les tombes qui se trouvent autour de l’église.

Ensuite, longez les habitations. Vous passerez devant la ferme du Paradis ainsi que l’ancienne maison communale. Celle-ci était, au XIXe siècle, une école pour les petits et les filles, tandis que les garçons, eux, étudiaient à Ramegnies-Chin.

Le long de l’eau

Le plan vous invite, ensuite, à emprunter un chemin à travers champs, menant derrière la célèbre discothèque du coin, afin de remonter vers le chemin de halage et l’Escaut. En revenant pratiquement au niveau de l’église, vous découvrirez l’endroit où le nom de cette balade prend tout son sens : là où on peut contempler le Mont-Saint-Aubert en toile de fond, entre 1930 et 1940, les passeurs, grâce à de frêles embarcations, permettaient à la population de traverser l’Escaut pour rejoindre le centre d’Obigies, un sérieux raccourci. Le QRcode vous renverra vers des photos d’époque, témoignant de cette activité.

Le chemin vous emmène alors jusqu’à la coupure Hazard où un agréable coin pique-nique est installé. L’occasion de prendre une courte pause pour observer les petits-oiseaux symboles de la commune de Pecq, les gorges-bleues.

Un peu d’histoire

Après cet instant poétique, la balade nous conduit de nouveau sur la route afin de nous faire découvrir le cimetière militaire de 1939-1945. Impregnez vous du lieu et prenez quelques instants pour écouter, grâce au QRcode, les anecdotes des enfants au sujet de la Seconde Guerre mondiale.

Pour clôturer cette marche, vous passerez devant la chapelle Notre Dame Miséricorde du XVIIIe siècle qui fut reconstruite par les habitants du village dans les années 2000.

Vous apercevrez également le château d’Esquelmes et l’oratoire qui présente un style néo-classique, avant de retrouver votre point de départ, l’élément central du village, l’église Saint Éleuthère.