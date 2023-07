D’émouvants hommages sur les réseaux pour Pierre Soudant, victime d’un accident à Barry, ce vendredi 7 juillet 2023

"Tu étais quelqu’un de génial un formateur super!", dit notamment l’un d’entre eux.

"Nous ne t’oublierons pas, garde un œil sur nous et sur l’ensemble de tes étudiants de sécurité car sans toi ça ne sera plus pareil pour eux", ajoute un autre.

"Veille sur nous de là-haut et fait briller ton étoile pour qu’on sache où tu es…", peut-on encore lire de la part d’amis qui se disent tous profondément attristés par le départ d’un ami qu’il qualifie de généreux, affable, aimable.

L’entreprise pour laquelle il travaillait, Active Security, lui rend un hommage particulièrement émouvant:

"C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons ce jour le décès de l’un de nos collaborateurs Piet Pierrot, survenu aujourd’hui. C’est une nouvelle qui nous laisse tous anéantis et le cœur lourd. Nous avons perdu un être cher, un ami et un collègue exceptionnel. Pierre était une personne incroyablement talentueuse, dévouée et aimée de tous. Son énergie contagieuse, son sourire chaleureux et sa générosité sans limite ont toujours illuminé nos journées de travail. Il était une véritable source d’inspiration pour nous tous, toujours prêt à apporter son aide et à partager ses connaissances. Il a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et dans l’entreprise.

C’était un professionnel remarquable qui excellait dans son domaine. Son travail acharné, sa créativité et son expertise ont contribué de manière significative à la réussite de nombreux projets importants. Il était un pilier de notre équipe et sa présence sera irremplaçable.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Pierre était également un être humain formidable. Toujours attentionné envers ses collègues, il savait créer des liens forts et durables. Sa gentillesse, son écoute et son soutien inconditionnel ont touché la vie de chacun d’entre nous. Nous nous souviendrons de lui comme d’un véritable ami, quelqu’un sur qui nous pouvions compter en toutes circonstances.

En ces moments difficiles, nous devons nous soutenir mutuellement et nous rappeler les bons moments partagés avec Pierre. Gardons en mémoire son sourire radieux, son enthousiasme contagieux et son amour pour la vie. Célébrons son héritage en continuant à travailler avec la même passion et en honorant les valeurs qu’il incarnait.

Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses proches dans cette période de deuil. Nous partageons leur douleur et espérons qu’ils trouveront la force nécessaire pour traverser cette épreuve.

Repose en paix, cher Ami. Tu nous manqueras énormément, mais ton souvenir et ton impact resteront à jamais gravés dans nos cœurs."