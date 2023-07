Plein de bonnes raisons d’engager une médiation : une charte signée à Tournai

"Mal connue et mal aimée"

La médiation est encore mal connue et mal aimée, témoigne Valérie Paeleman. Les conflits entre particuliers, ou entre citoyens et instances, se règlent plus souvent que nécessaire devant les tribunaux, par des sanctions financières ou une intervention policière. "La médiation de proximité est encore trop peu connue du grand public et donc trop peu utilisée".

La méthode présente pourtant de nombreux avantages pour régler un conflit de voisinage à propos d’un tapage nocturne, d’un arbre planté trop près d’une limite séparative, ou encore de nuisances sonores. Elle est souvent plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire. À Tournai, le service de médiation de proximité est entièrement gratuit quel que soit le nombre de rencontres nécessaires à l’aboutissement du processus de médiation. "Le temps n’est pas un obstacle. Nous travaillons au rythme des gens. Je dirais même que la temporalité est un outil en soi puisqu’il permet d’intégrer l’évolution positive des discussions et des litiges".

La médiation permet aussi d’alléger la charge de travail des tribunaux surchargés. "Mais surtout, comme toutes les parties concernées participent activement au processus, le résultat de la médiation est plus durable qu’une décision imposée par le tribunal. La solution trouvée et acceptée par les deux parties a plus de chance de les satisfaire sur le long terme et d’éviter qu’un nouveau conflit ne surgisse".

Le respect du drapeau blanc pour commencer

Des gens arrivent dans un service de médiation parce qu’ils ont vu l’info sur internet ou dans la presse. Parfois ils sont envoyés par un travailleur social, la police, ou le bourgmestre. Quand les deux parties ont adhéré à la médiation et au cadre à respecter, le drapeau blanc est brandi: il s’agit de respecter une trêve. "Cette période permet de montrer aux parties que quelque chose d’autre est possible, que l’autre est capable d’arrêter de l’embêter le matin quand il se lève, de montrer l’un ou l’autre geste de bonne volonté, d’arrêter d’appeler la police…", témoigne une des médiatrices de la Ville, Magali Lucas.

Si le drapeau blanc est respecté, le travail de médiation peut vraiment commencer. "On va d’abord travailler avec les parties pour que les insultes proférées durant un entretien confidentiel puissent être dites autrement et de manière positive", raconte une autre médiatrice, Céline Capoen. "On réunit les deux parties autour d’une table pour les aider à trouver la meilleure solution possible ayant leur adhésion respective. En les aiguillant vers certains services qui peuvent apporter des éléments de réponses, on invite les gens à être acteurs de leur conflit et de leur vie".

Une méditation ne se fait pas en une heure, ni en une séance, insistent-elles. "Une fois que des engagements sont pris, on reste dans un processus d’évaluation en proposant de nous revoir ou de se rappeler."

Remonter aux racines du conflit

Déterminer l’objet du conflit est déjà parfois un travail en soi. "Parfois, à la base, l’objet du conflit est une hauteur de sapin. On se rend compte ensuite que c’est l’arbre qui cache la forêt parce qu’il y a autre chose derrière. Notre job est de clarifier tout ça, de repérer l’élément déclencheur, de déterminer qu’est-ce qui a fait que la relation s’est envenimée à un certain moment", explique Céline. Magali poursuit: "On peut déterminer le type de relation qui existait entre les parties avant l’élément déclencheur. Parfois, on leur permet juste de faire connaissance car ils ne se connaissent pas même s’ils ont déjà appelé la police à plusieurs reprises. On peut développer une empathie, voire créer du lien".

Tous les conflits ne peuvent pas être résolus par le biais de la médiation. "Mais chaque étape de la médiation provoque des choses. Le simple fait de pousser la porte du service, de se confier et d’accepter de voir le conflit autrement et sous un autre regard est déjà un pas".

Des médiations collectives aussi

Des médiations collectives sont aussi mises en place, à l’échelle d’un quartier ou dans un immeuble. "Récemment, on a été interpellées par deux riverains sur du stationnement sauvage dans leur quartier. Ça avait réveillé la colère d’un monsieur qui avait du mal à manœuvrer car tout le monde se garait de manière anarchique. Il y avait eu des moments violents. On a rencontré les deux riverains et fait appel au service mobilité qui est venu avec la police voir comment on pouvait mieux délimiter le stationnement. Ce dossier, avec les solutions à mettre en œuvre, suit son cours mais la situation s’est déjà apaisée car chacun a pu s’exprimer".

Le service de médiation de proximité est basé dans les locaux de la maison de l’Habitat situés rue des Corriers, à Tournai. 069 33 24 51 ou mediation@tournai.be