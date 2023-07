Sur scène, les P’tits Colibris de Kain remontent le temps (vidéo)

La pièce aborde la thématique sombre et historique de la Seconde Guerre mondiale à travers les souvenirs de René, un résistant qui a défendu sa patrie avec honneur. C’est sa petite fille, Juliette, qui se plonge dans les écrits de son papy René décédé, pour revivre ces dures années.

"Dans l’enseignement spécialisé, on retrouve des élèves qui ont perdu de l’intérêt pour l’école. Ma technique, et celle de mes collègues, pour leur redonner confiance et envie c’est de les captiver avec des projets. Il y a des petits projets, mais aussi des très gros, comme celui-ci", explique Madame Sylviane qui écrit une pièce de théâtre chaque année pour l’école.

Avec l’aide de Monsieur Ludovic, Madame Sylviane a déniché chaque image et chaque musique pour plonger les acteurs et le public dans l’atmosphère 39-45. "Les élèves connaissent bien cette période désormais. En classe, à chaque fois que nous évoquions un nouvel aspect de la guerre, tel que le débarquement, la Bataille d’Angleterre, le Commando de la Lune... on le mettait aussi en scène. De cette manière, les enfants vivaient l’Histoire avec leur corps et ont retenu beaucoup mieux. Je trouve qu’il ne faut pas hésiter à travailler l’artistique, en y amenant des connaissances pédagogiques, ça peut mener à des résultats formidables!", assure l’institutrice.

80 élèves sur scène avec la voix des anciens

Le projet est d’autant plus émouvant pour Madame Sylviane, qu’il mettra également en valeur le travail d’anciens d’élèves. " Ce spectacle, nous devions le présenter en mars 2020 dans le cadre d’un appel à projet de la ville de Tournai. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement. Les élèves étaient pourtant prêts.

Pour plus de facilité technique et pour éviter le trac, nous enregistrons les dialogues au préalable. En reprenant le même scénario pour les 60 ans de l’école, j’ai décidé de garder les mêmes enregistrements, parce que c’était aussi le spectacle de ces élèves. Ils étaient dans la salle pour apprécier en tant que spectateurs les performances qu’ils ont réalisées il y a trois ans", confie émue Madame Sylviane.

Ce spectacle a mis en scène pas moins de quatre-vingt élèves de l’école. Ceux qui n’y participaient pas, ont préparé la "gamelle du soldat" (une ratatouille accompagnée d’une saucisse) pour restaurer les spectateurs. "C’est véritablement toute l’école qui s’est investie autour de ce projet, précise Madame Sylviane. J’espère que les enfants ont vécu pleinement leur moment, qu’ils ont ressenti la reconnaissance de leurs familles, qu’ils se sont rendu compte qu’ils étaient capables de beaucoup. "