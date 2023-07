Ludovic Altruy est sorti de l’alcoolisme grâce au vélo: "J’ai préféré le sommet des montagnes plutôt que le fond des verres"

Mais dès que le poison a commencé à envahir les veines, l’antidote est difficile à trouver. D’autant que d’autres événements tragiques ont continué à pousser le Tournaisien vers le bas.

"J’ai perdu mon meilleur ami et j’ai été victime d’un grave accident de la route. Cela m’a obligé à arrêter le foot car j’ai des plaques et des vis dans le dos. C’est devenu un cercle très vicieux. Pendant mon travail, dans le secteur automobile, cela allait. Je me concentrais sur mon boulot car je savais les responsabilités qui étaient les miennes quand je m’occupais d’un véhicule. Mais dès la sortie, j’avais pris de très mauvaises habitudes. Je m’arrêtais dans une première station à essence pour prendre deux demi-litres. À la suivante, j’en reprenais deux. Et ainsi de suite… Dans ces moments, j’avais l’impression d’aller mieux. Mais le lendemain, c’était encore pire…"

Souvent banalisée, avec des phrases du genre "Ce n’est qu’un verre", la consommation d’alcool poussée à son paroxysme est pourtant un ouragan qui détruit tout sur son passage. "Sans le soutien de mes proches, je serais peut-être mort à l’heure qu’il est. Ce qui est sûr, c’est que j’aurais tout perdu…"

Grâce à ses proches

Heureusement, le déclic viendra grâce à ses enfants. "À cause de l’alcool, on a perdu une maison. Mes enfants ont été placés. Si je voulais les revoir, je me devais d’arrêter". Mais la démarche est loin d’être évidente. "C’est une vraie addiction. Il est difficile d’en sortir. Déjà, il faut se rendre compte que l’on a un souci. C’est l’étape la plus difficile. Ensuite, j’ai reçu le soutien de ma famille, de mes proches et de quelques amis. Le tri se fait alors vite entre les vrais et les copains de beuverie".

Revenir seul sur le bon chemin est quasiment impossible. C’est pour cela que Ludovic a fait appel à l’ASBL Freedom. "J’ai essayé par moi-même et sous le contrôle de mon médecin. Mais ce fut sans réussite. L’ASBL m’a offert un sevrage complet et efficace, même si cela a été très dur. Au début, je dormais près de 20h par jour. J’avais une médication pour préparer mon cerveau. Tout un groupe, avec un médecin, un psychologue, un infirmier et un kiné, était là pour moi. Depuis le 31 juillet 2017, je n’ai plus touché une goutte de ce poison".

Mais l’abstinence reste un combat de chaque jour. Pour le mener à bien, Ludovic a trouvé refuge dans la pratique du cyclisme. " Cela reste un combat de tous les jours. Il y a des périodes plus difficiles à traverser. Je peux alors me rendre à une réunion de l’ASBL. Mais il y a quelques années, le cyclisme est devenu mon meilleur allié. J’en faisais beaucoup plus jeune. Puis, je m’étais tourné vers le foot. Il y a quelques années, mon beau-frère, David Chaval, m’a parlé dans un repas de famille d’une sortie VTT qu’il allait effectuer à Wiers. J’ai demandé pour l’accompagner. Au départ, ma femme a eu peur que j’y aille, à cause du verre d’après… Mais ce n’était vraiment pas mon idée car je sais tout ce que j’ai traversé.

J’ai ressorti mon vieux vélo et je l’ai accompagné pour 35 bornes. J’étais cuit à la fin mais en même temps tellement satisfait. Je retrouvais dans le cyclisme une liberté que j’avais perdue. J’ai commencé à rouler tous les dimanches matin. Durant le Covid, j’ai acheté un vélo de route. Et j’ai commencé à me lancer des défis. La première fois, on a fait l’aller-retour Tournai – La Panne. Je suis allé à Grammont, sur la tombe de Franck VDB… "

Pour aider les autres

Au fil de la pratique, Ludovic a vu le vélo comme un véritable exutoire. Il a commencé à se lancer des défis. " Il y a eu le Tour des Fandres cyclo, deux fois Paris-Roubaix, Mons-Chimay-Mons ou encore deux fois la montée du Ventoux. Chaque fois, je me lance un nouveau défi.

Le dernier en date, cela a été ma deuxième participation à la Marmotte, la cyclosportive la plus difficile du monde. Je n’avais pu la finir l’an passé. Cette fois, je suis passé à travers les 177 km et les plus de 5 000 m de dénivelé positif. Cela a été un combat de 10h sur ma bécane. Mais dans les moments difficiles, j’ai repensé à tout ce que j’ai traversé par le passé. J’avais la photo de ma fille et de mon meilleur ami sur mon cadre.

Puis je me répétais toujours que si je n’avais pas arrêté de boire, je n’aurai jamais vécu de tels moments. J’ai préféré voir le sommet des montagnes plutôt que le fond des verres", sourit désormais avec sagesse le Tournaisien." Le but n’est pas de parler de moi ici. Je voulais juste raconter mon histoire en espérant que cela puisse peut-être aider des personnes qui vivent la même chose que ce que j’ai vécu".