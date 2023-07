À Tournai, le magasin Louis Delhaize de l’avenue de Maire a rouvert ses portes

Coralie s’occupera du magasin avec une personne et deux étudiants. La façade a été rajeunie, à l’intérieur les habitués du magasin retrouveront vite leurs repères. "Les plages d’ouverture ont été élargies: auparavant, le magasin n’était ouvert que le matin le dimanche ; il sera désormais ouvert de 8 à 19h tous les jours".

Le commerce bénéficie de l’approvisionnement en produits alimentaires du groupe Louis Delhaize. Créé en 1875, aujourd’hui actif dans d’autres pays, le groupe détient d’autres filiales importantes: Cora, Match, etc. Il n’a rien à voir avec le groupe Delhaize et ses magasins Delhaize, AD Delhaize, Shop & Go Delhaize ou encore Proxi Delhaize.