RAVel Ere-Tournai: "Il faut être cohérent et responsable", estime l’échevin

Les opposants au projet remettent en question la pertinence du tracé. "Pour se rendre d’Ere au centre-ville, à la gare ou à l’hôpital, le chemin le plus court ne correspond pas au tracé imaginé par ce Ravel. Au plus court, les cyclistes prennent par la chaussée de Willemeau ou par la rue des Moissons où une piste cyclable pourrait être aménagée sur le revêtement existant". Le risque accru d’inondations est aussi stigmatisé, ainsi que la détérioration du cadre bucolique et l’utilisation du béton. "En France et en Flandre, de nombreuses localités ont recours à d’autres solutions pour éviter ce matériau polluant, comme des pistes en poussier, aussi confortables pour les cyclistes. Pourquoi pas à Tournai ?", demande Jérôme Sandron au nom du groupe de citoyens.

Le marché est attribué

L’échevin a rappelé au groupe de citoyens que l’alternative proposée n’est pas possible. "Les RAVel visent les lignes de chemin de fer désaffectées, pas les chemins ayant pour vocation d’accueillir des voitures et qui ne permettent d’obtenir aucun subside. Par ailleurs, cette voirie est en si mauvais état qu’il faudrait énormément de béton pour la rendre praticable. Quant aux risques d’inondation accrus, c’est une réaction purement émotionnelle", avance Jean-François Letulle, selon qui la dolomie n’est pas intéressante pour ce type de projet. "Non seulement ce revêtement n’est pas subsidié, mais il faut régulièrement le recharger pour qu’il reste praticable".

Le marché a déjà été attribué dans le cadre du Plan d’Investissement Wallonie cyclable pour plusieurs tronçons tournaisiens, insiste M. Letulle. Qui dit ne pas être d’accord avec la critique formulée par les opposants, selon laquelle les autorités communales auraient mené le projet sans concertation avec la population. "À de nombreuses reprises, je n’ai jamais hésité à aller au contact pour expliquer les principes de notre politique de mobilité active. Le projet a déjà été modifié ( NDLR: le RAVel ne va pas jusqu’à Willemeau comme prévu initialement) en tenant compte de remarques de citoyens. Je considère qu’en politique nous devons être à l’écoute, ça me semble évident, mais nous devons aussi faire preuve de cohérence et de responsabilité pour avancer dans notre réseau cyclable qui se dessine tronçon par tronçon".

M. Letulle veut rectifier le propos d’une opposante, selon laquelle l’échevin aurait déclaré que les opposants se limitent "à un groupuscule". "Je n’ai jamais prétendu cela. Qu’il y ait un opposant ou mille, j’ai bien trop de respect pour la diversité des opinions et des sensibilités que pour cantonner un groupe à la notion réductrice et hautaine de groupuscule".