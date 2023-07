Ploegsteert: jour de spectacle à Voltigo pour les élèves de Saint-Henri

La journée a été payée par l’association de parents, dont le président est Jonathan Hellem: "Nous organisons quelques activités par an pour gagner un peu d’argent et celui-ci est redistribué en matériel au sein de l’école et en une activité ludique. L’idéal est quand les enfants peuvent découvrir quelque chose de notre entité, histoire de montrer que nous avons une région dynamique. L’an dernier, l’équipe de Voltigo était venue à l’école faire un petit spectacle, mais il manquait les décors, les chevaux, etc. D’où l’idée de passer la journée dans leurs installations !"

"L’an prochain, nous envisageons de proposer un programme aux écoles en fin d’année, renchérit Cyrille Kino. Aujourd’hui, c’est un bon test pour voir comment accueillir les enfants de façon optimale".

Difficile d’être prophète en son pays !

Après 15 années à vivre en tant qu’artiste, il se réjouit que sa région s’intéresse enfin à lui: "Le comité de la fête des Louches a fait appel à nos services pour organiser un tournoi de chevalerie le 30 septembre et le 1er octobre, sur la Grand-Place de Comines France. Il y aura de nombreuses animations, dont un show pyrotechnique. Tout sera gratuit ! Et j’ai plein d’autres projets: organiser une journée de spectacle de chevalerie dans mes installations, un Halloween dans les bois de Ploegsteert, etc. J’espère que j’obtiendrai les autorisations !"

En attendant, l’agenda est bien chargé: "Nous avons un contrat permanent à Arkéos, un musée-parc archéologique à Douai, avec une représentation quotidienne en juillet et en août, de même que pour des spectacles en Allemagne, à Bückeburg. En un week-end, sur deux jours, nous sommes en représentation devant 85 000 personnes !"