Lille: les musiques de films racontées par Alex Vizorek, au Nouveau siècle

"Il nous semblait très important de trouver un moment pour exploiter un répertoire qu’on n’a pas l’habitude de jouer durant la saison. Jusqu’à présent, on a fait beaucoup de lyrique dans"Les Nuits d’été". Cette année, on change pour un format inhabituel à l’ONL, par des musiques de films en version symphonique. Certes, on propose bien quelques ciné-concerts durant l’année mais on n’est pas du tout sur ce concept, ici", insiste Alexandre Bloch à la direction de l’orchestre nordiste.

S’il lâche le nom de John Williams forcément attendu, il ne dévoile pas le nom d’autres compositeurs internationaux. "À l’époque, notamment au XVIIIe, on allait recevoir de la culture sans savoir ce qu’on allait entendre comme pièce. Il en va de même avec ce qu’on vous proposera. Aujourd’hui, on a un rapport à l’art en voulant tout connaître alors qu’on peut se laisser surprendre…"

Un mapping immersif sur de la musique en live

Durant ces deux soirées d’une durée de 2h30, le public pourra vibrer au son des instruments. Parmi eux, il y aura un soliste, Ayako Tanaka, au violon. De soliste, il en sera aussi question avec la soprano belge Jodie Devos, deuxième lauréate de notre concours musical Reine Élisabeth (en chant, en 2014).

Le public pourra apprécier la prestation de notre compatriote Jodie Devos. "En 2014, elle remporte le Deuxième prix et le prix du public du Concours Reine Élisabeth de Belgique. Elle est également désignée Artiste Jeune Talent de l’année 2015 aux International Classical Music Award (ICMA). En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opéra Comique à Paris.." ©Marco Borggreve

Certains moments seront ponctués d’interventions du Jeune chœur des Hauts-de-France et du Chœur de chambre Septentrion.

L’immersion sera appuyée par un mapping projeté dans le vaste espace grâce à la complicité du "Video Mapping Festival". "On s’associe pour la première fois à du mapping dans la salle du Nouveau siècle. Plusieurs techniques visuelles seront utilisées pour accompagner l’audio."

Deviner les titres, puis écouter Alex Vizorek

Le public sera continuellement invité à découvrir à quelle œuvre du 7e art appartiendra la musique. Des explications seront communiquées par un fidèle du rendez-vous, notre compatriote Alex Vizorek, qui rend l’événement populaire, attirant aussi un public qui n’oserait peut-être pas se frotter à de la symphonie musicale: "L’idée est aussi d’en faire un spectacle, je reste comédien ! Je me baladerai un peu dans la salle pour expliquer des histoires, des anecdotes en lien avec ce que le public aura entendu".

