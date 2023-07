Le retour du projet Mega pour les sixièmes primaires de Comines-Warneton

Depuis juin 2019, la journée de clôture du projet Mega n’a pas pu avoir lieu. En ce début juillet, cet événement a pris place dans le calendrier des douze classes de sixième primaire de tous les réseaux confondus de l’entité – le lundi à Comines avec 150 élèves et le mardi au Bizet avec 70 élèves -, se terminant à chaque fois en début d’après-midi avec une remise de diplômes par la police de Comines. "Le projet MEGA pour "Mon Engagement pour Garantir l’Avenir" est un outil développé et dispensé par la police locale et le service Famille de la Ville, en 6e primaire. Des clés, des idées, des débats leur sont proposés, en partenariat avec les enseignants, en dix leçons. Le projet MEGA est une action de prévention qui se concentre non seulement sur ce que l’on appelle les "risques graves" ayant des conséquences personnelles et/ou sociales graves comme les affections cardio-vasculaires, la toxicomanie ou la délinquance. mais elle est aussi et surtout orientée vers des problématiques plus subtiles au niveau de la santé mentale" , précise Kristel Roetynck, chargée de projet pour le service Famille de la Ville. Des stands sportifs sont tenus par les animateurs de l’Agisc, de l’Extra-scolaire, de Jeunes à Votre Service et par des étudiants de l’ARC.