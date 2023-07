Le groupe fête ses dix ans: à Tournai, Les Éléphants, ça hurle énormément !

Sweet home rue As-Pois

"Je prenais des cours de guitare avec Michel Castillano depuis deux ans, et pour mon cinquantième anniversaire, estimant que j’avais atteint un niveau suffisant, j’avais envie de faire quelque chose de spécial, soit jouer dans un groupe de rock" raconte notre confrère Christophe De Caevel. Le journaliste tournaisien, qui, encore étudiant, avait écrit ses premières critiques de concerts dans Le Courrier de l’Escaut, appelle donc quelques amis musiciens, de ceux qui ont écumé les arrière-salles de bistrot de Wallonie picarde (et parfois d’ailleurs) dès la fin des seventies: deux ex-Little Égypt, Jean-Jacques Dewulf à la guitare solo et Jean-Philippe Quain à la batterie, et Pierre Sabbe (Taxman et une flopée d’autres groupes) à la basse et au chant. La formation monte sur scène au Trianon à Rumillies, pile le jour des 50 ans de Christophe, qui a lui-même choisi le nom du quartet: "J’avais refait ma rhéto aux États-Unis, à Rocky Mount, une petite ville de Caroline du Sud de la taille de Tournai. Là-bas, ils écoutaient du rock sudiste plutôt que du punk ou de la new wave, au contraire de quelques amis américains et moi, qui avions fait jusqu’à 800 k m pour aller voir les Clash. Les autres nous surnommaient The Screaming Elephants… Cela m’était toujours resté en tête. "

Le premier concert s’étant bien passé, le "garage rock cover band" décide de poursuivre l’aventure, en se produisant, depuis, une dizaine de fois chaque année, y compris en Flandre. Les reprises vont des Ramones à Johnny Cash, en passant par Kim Wilde, Slade, les Stones, Jacques Dutronc, Jam… et même un Human League où les synthés font place à des riffs enflammés. Et cela dure depuis dix ans: parti s’installer dans le Luberon, Jean-Philippe a été remplacé par le batteur-brasseur Philippe Vandamme tandis qu’une fille a rejoint le groupe depuis quelques mois: "Ariane a grandi dans une famille de musiciens – son papa avait été bassiste des Jaguars, déjà un nom issu de la faune ! – et s’est toujours passionnée pour le rock. Un jour, Pierre Sabbe a découvert qu’elle chantait aussi très bien…", explique Christophe De Caevel. C’est ainsi que la chanteuse se… livre, depuis, à des concerts avec les quatre garçons.

Et c’est gratuit !

Le thème du set de ce vendredi 7 juillet à 20h à Masure 14 ("là, où tous les groupes tournaisiens ont débuté ou sont passés dans les années 80 et 90"): from the Sixties to the Pixies. L’aspect "nostalgie" de l’événement sera renforcé par la présence de musiciens ayant joué dans ces groupes tournaisiens (Heavy Manners, avec Simon Rigot, pour World War Six is declared, Anonyme Guest, Little Egypt, la Mouscaille, etc.) monteront sur scène pour interpréter un ou plusieurs morceaux. Parfois sans, parfois avec The Screaming Elephants, au sein desquels Jean-Philippe Quain reprendra d’ailleurs du service sur certains titres.

"Dans certaines circonstances, on propose des chansons assez grand public, mais ce vendredi, le répertoire sera résolument rock", assure Christophe.

L’entrée au concert est gratuite, et il y a aura évidemment de la Grand Mir au bar… et aussi beaucoup de monde pour faire la fête avec le groupe qui "préfère un bon son à un bon cacheton."

Ce 07/07 à Masure 14, rue As-Pois 7 à Tournai. Entrée libre.