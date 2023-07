La 151e édition du Toubac, c’est ce week-end à Herseaux!

Le dimanche, dès 6h30, les Gilles poursuivent leur animation jusqu’au soir pour terminer en apothéose vers 22h avec le brûlage des bosses puis, vers 23h, un feu d’artifice. À 10h30, départ d’une balade de 120km à moto, au profit de la Farandole, inscription à partir de 9h30 au chapiteau. Déambulation de Toubac et d’autres géants de la Confrérie des porteurs dottigniens, accompagnés de la fanfare leuzoise "Les Enflammés". À 15h, départ du grand cortège folklorique avec géants et groupes. Parcours: rues de Lassus, des Cheminots, de l’Epinette, Traversière et Chaussée de Dottignies.

Le lundi, les 450 échoppes de la braderie internationale et de la brocante draineront des milliers de badauds en quête de bonnes affaires. Les Gilles, cette fois en sarrau, y déambuleront. Durant les festivités, les cafés, établissements et associations proposeront évidemment des animations musicales et gastronomiques, sans oublier, pour les plus jeunes, les attractions foraines.