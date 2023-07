Journées Fermes Ouvertes: belle affluence à la Ferme Decruyenaere, à Herseaux

De très nombreux visiteurs les ont récompensés de leurs efforts et n’ont pas été déçus: visites des serres et des parcelles horticoles, démonstrations, conseils judicieux, exposition de matériel, balade familiale à travers les campagnes environnantes, marché du terroir valaient déjà le détour. Le programme du dimanche "ratissait" plus large encore avec le "jogging des Cinses", l’atelier culinaire de Matante Hortense, des démonstrations de chiens de berger, de modèles réduits, de drones et un repas campagnard qui a permis à plus de 250 personnes, bien installées sous le hangar, de savourer les joies d’antan faites de rencontres amicales et de produits sains.

Pour rappel, la ferme Decruyenaere est la seule à produire des fraises sur le territoire de Mouscron. Elle est spécialisée dans la culture et la vente de légumes de saison, de pommes de terre, de plants ainsi que de fleurs annuelles. En juillet et en août, le magasin n’est ouvert que 3 jours/semaine. Les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 056 48 82 74.