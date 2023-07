Entretien des sentiers: une convention impliquant des citoyens volontaires pourrait voir le jour à Leuze

L’interdiction du recours aux produits phytosanitaires, en vigueur depuis 4 ans, n’a pas facilité la tâche des Communes, dont les effectifs dédicacés à la gestion des espaces verts sont loin d’être pléthoriques.

Une compensation via la mise à disposition de matériel

Face à ce casse-tête, pourquoi ne pas nouer des partenariats avec les citoyens désireux de nettoyer les sentiers qu’ils fréquentent par exemple ? À Leuze, cette proposition a émergé à l’occasion du conseil communal de mardi soir, suite à une intervention de Baptiste Leroy (Écolo).

"Si les ouvriers de la Ville n’ont pas la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des sentiers, notamment pour des travaux de fauchage, cela vaudrait la peine d’enclencher une réflexion sur la création d’une convention. Celle-ci serait destinée aux Leuzois prêts à s’investir en vue d’améliorer la fréquentabilité de ces chemins. Et ce moyennant une compensation de la Commune (prêt gratuit de matériel, contrat d’assurance…) et le respect de règles élémentaires de sécurité", suggère l’élu de l’opposition.

Impossible de faire des miracles avec une petite dizaine d’ouvriers

Avec une petite dizaine d’hommes affectés au service des espaces verts dont seulement deux jardiniers, les moyens leuzois sont clairement insuffisants afin d’assurer l’entretien du réseau de sentiers de l’entité, concède l’échevin des Travaux ordinaires Paul Olivier (Idées).

"Avec le service technique, on a récemment abordé cette idée d’une collaboration avec les gens de bonne volonté qui souhaitent participer à l’effort collectif. On pourrait mettre en place une convention dans laquelle du matériel leur serait fourni (gants, débroussailleuses…). Nous avons avancé sur ce sujet en renforçant, via l’engagement de 4 étudiants, nos équipes durant ces vacances."

Un inventaire des sentiers vient d’être réalisé

Une rencontre a par ailleurs été organisée avec le collectif Leuze-en-Transition qui comprend un "groupe sentiers". La discussion a notamment tourné autour de l’opportunité de constituer une commission locale associant des marcheurs.

"Un inventaire a été finalisé il y a 15 jours pour avoir une vision claire des sentiers existants, précise l’échevin Nicolas Dumont. Devant l’ampleur du travail d’entretien que la Ville n’est en capacité de réaliser, il faut pouvoir poser des choix courageux en priorisant les “chantiers”. Parmi les pistes intéressantes à analyser, le budget participatif pourrait servir à un projet d’achat de matériel."

Dans les rangs libéraux, Jacques Dumoulin ne croit pas au bien-fondé de s’appuyer sur de la main-d’œuvre citoyenne. "Ces travaux de nettoyage des sentiers doivent être effectués avec sérieux, soit par le service technique qui a besoin de davantage de bras, soit en ayant recours à de la sous-traitance", plaide le conseiller de la majorité.

"Les agriculteurs peuvent aussi intervenir"

"Financièrement, la situation est très compliquée avec le CRAC: on ne peut plus engager du personnel comme on le désire. La problématique est globale et concerne aussi les routes régionales, où le SPW ne montre pas l’exemple", répond l’échevin Paul Olivier.

Pour alléger la charge, il serait judicieux de repenser l’entretien de certains espaces, souffle Benoît Fockedey (MR). " Au parc du Coron par exemple, où la pelouse n’est pas totalement exploitée, on pourrait limiter la surface de tonte.

Il y aurait peut-être aussi une opportunité à se tourner vers les agriculteurs de l’entité qui disposent de l’outillage adéquat pour le débroussaillage."