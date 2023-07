Durant trois jours, ce festival se déroule dans le site atypique de la rue de Neuville, au Risquons-Tout. L’événement s’est fait une véritable réputation au fil des ans.

La programmation, incroyablement riche a rassemblé un vaste public réuni par des valeurs de partage.

Cette fête familiale et multiculturelle faisait également la part belle aux ateliers et animations: une sensibilisation au monde du sans-abrisme avec les travailleurs du Braséro de Tournai ; un atelier de création land art ; la zone de gratuité et bien évidemment un espace verdoyant et sécurisé pour les loustics.

Pour son événement phare, La Faune a respecté son engagement de diversité et aucune génération n’était mise à l’écart.

Quant aux artistes, ils ont évolué sur trois scènes, l’une dans la cour, l’autre sous l’érable, et la dernière dans la salle rénovée, enfin accessible.

Vendredi, venu de Rennes, c’est le groupe "Tarafikants" qui lançait les premières notes d’un week-end tout en musique. En plus de la prestation des élèves de l’Académie du cours de déclamation de Pierre Haezaert, 24 groupes se sont succédé et ont mis une sacrée ambiance.

On peut citer la fanfare Kermesz à l’Est ; Igor Messiaen, talentueux beatboxer ; le groove du trio bruxellois Don Kapot, la musique brésilienne du Trio Misturado et sa formidable flûtiste ; et bien d’autres… Jusqu’au dimanche soir où Frau Blücher & the drünken horses, groupe punk et heavy, clôturait ce week-end.

Le bilan est positif pour les organisateurs, Julien et ses comparses: "Nous avons eu plus de monde que l’année dernière. Nous remercions toutes les bonnes volontés pour leur coup de main. Nous réitérons l’an prochain avec le même principe du prix d’entrée libre car nous sommes convaincus que cela donne la possibilité à chacun de participer. Bref, nous sommes ravis !"