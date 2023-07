Roza, la douceur engagée du LaSemo

"Généralement, mon engagement s’entend en ligne de fond. Mes chansons reflètent les sentiments que l’on peut avoir à contempler le monde comme il est aujourd’hui et à pressentir ce qu’il peut devenir. J’aborde également des événements qui font notre actualité: à la mort de Georges Floyd, j’ai écrit un texte sur la violence qui nous entoure. Cependant, je reste aussi positive. Avec mon titre"Rappelle-moi la beauté", j’essaie que l’on se souvienne qu’il existe des choses positives autour de nous malgré le contexte anxiogène dans lequel nous évoluons. Mon engagement dans mes chansons est souvent une réponse à l’actualité ", explique la chanteuse.

Une tournée à vélo

Roza est également connue pour avoir réalisé sa tournée sur son vélo à énergie solaire. "Cette expérience m’a permis de faire beaucoup de rencontres et d’être directement au contact du public. J’ai été joué chez l’habitant, où je pouvais parfois dormir. J’ai également donné des concerts dans des cafés, des associations… C’est une façon de promouvoir ma musique qui coïncide avec mes valeurs", raconte Roza.

De cette façon, en roulant quelque 1 200 kilomètres, la Bruxelloise a pu donner une dizaine de concerts en Belgique et en France. Aujourd’hui, elle continue à sillonner les routes, en réalisant un tour de l’hexagone (4 000 km) avec son vélo. "Je ne pourrai pas venir au LaSemo à vélo malheureusement, regrette la jeune femme. Il est actuellement à Montpellier où je me suis arrêtée dernièrement. Je suis revenue en train pour le festival notamment, et une fois terminé, je redescendrai dans le sud pour poursuivre ma tournée qui durera cinq mois en tout. "

Un moment d’échanges et d’émotions

Au LaSemo, Roza ne jouera pas en solo comme elle le fait sur les routes. Elle sera accompagnée sur scène de sa pianiste, Alice Delflamme, et de son batteur Hadrien Pirson. Roza, quant à elle, jouera de sa guitare et de son N’goni, instrument africain traditionnel, à cheval entre la guitare et la harpe.

"Nous jouerons les chansons de mon album et une ou deux exclusivités du prochain. J’espère passer un moment convivial, riche en échanges et en émotions avec le public", s’enthousiasme la jeune femme.