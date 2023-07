Des ouvriers de la société Galère sont sur le terrain depuis quelques jours déjà dans le but de les remplacer.

Pour visualiser le réel sur les travaux en cours : https://www.facebook.com/reel/953523405955414

Dans un premier temps, ce sont entre 200 et 22O mètres carrés qui sont en cours de remplacement sur un périmètre situé entre le pont de fer et les premières structures en bois (alcôves) que l’on rencontre en se dirigeant vers le pont des Trous. Une première phase qui pourrait (mais sans certitude) être terminée avant les prochains congés du secteur qui débutent le 14 juillet prochain.

Un second lot sera prochainement mis en adjudication pour poursuivre ce travail jusqu’aux nouveaux aménagements des abords du pont des Trous.

Pourquoi ces dégradations ?

À la question de savoir pourquoi ces pierres présentent-elles des éclats, des spécialistes nous indiquent que plusieurs facteurs peuvent expliquer ce problème: le système racinaire des arbres poursuit sa progression, le contrebutage du côté des alcôves s’érode et la charge du charroi d’entretien et les tassements différentiels de part et d’autres du pertuis font qu’avec le temps, le revêtement souffre.

Pas de garantie

La portion en cours de réfection a été terminée en 2009 déjà. Plus question donc de faire appel à la garantie (décennale) pour couvrir les dégradations.

C’est la Ville qui prend en charge la dépense liée à ce que l’on considère ici comme un entretien nécessaire du RAVeL pour un montant de 60 000 €.

Une dépense consentie dans le but premier de garantir la sécurité des usagers (faibles) avant que les dalles concernées ne se dégradent davantage encore.