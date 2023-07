Après la période Covid, le club a retrouvé son rythme de croisière, ce qui réjouit le Belge Emmanuel Verschaeve, qui en est le président: "Nous avons environ 350 membres répartis entre trois sections: running, marche nordique et école d’athlétisme."

Le dimanche 12 mars, le club a organisé une course des géants, alors que la marche des géants aura lieu le 15 octobre. "Comme chaque année, nous reversons 1 € par inscription pour soutenir une bonne cause. Cette fois, nous avons choisi"Le petit monde d’Amanda", une association créée en octobre 2022 et basée à Quesnoy-sur-Deûle. Comme nous avons enregistré 732 participants, le comité a arrondi à un don de 1000€."

Une famille bouleversée

Une somme qui est la bienvenue pour cette famille touchée par le destin: "Amanda aura trois ans en juillet, explique sa maman, Marion. Elle est polyhandicapée en conséquence du syndrome transfuseur-transfusé dans le cas d’une grossesse gémellaire. C’est ce qui arrive quand l’échange de sang ne se fait pas de façon équitable entre les deux enfants dans le même placenta. Amanda n’en recevait pas assez et a souffert d’anémie ; elle a dû être transfusée dans mon ventre. Quant à sa jumelle, elle est décédée des conséquences du surplus."

Ce handicap multiple conduit à d’importants frais: matériel, stages de rééducation, transport, etc. "Rien que la poussette nous a coûté 5 000 €, dont seuls 2 500 € ont été pris en charge par la sécurité sociale, explique celle qui est monitrice éducatrice pour la petite enfance, en arrêt de travail pour soigner sa fille. Nous avons fait le choix de la garder chez nous, même si elle se rend parfois en centre pour la journée. Nous avons fait le deuil d’avoir un enfant comme les autres, mais c’est le nôtre et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’elle progresse. Nous avons créé l’association pour faire connaître ce handicap et créer des liens avec les familles qui y sont confrontées."