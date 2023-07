Retrouvez ou découvrez le plaisir de jouer aux jeux anciens au Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai (vidéo)

Un bel objet restauré par l’antiquaire Passé Composé et offert au musée par les trois Lions Clubs de Tournai (Athéna, Cathédrale et Childéric).

Quand la nouvelle conservatrice, jeanne Delmotte s’essaye au billard à clous. ©EdA

Tout comme deux autres jeux déjà présents dans cet espace, soit un billard à clous héritier du jeu de bagatelle et en quelque sorte ancêtre du flipper, ainsi qu’un billard hollandais où il s’agit d’accumuler un maximum de séries (soit quatre palets alignés) après les avoir fait glisser sur la table.

Des jeux autour desquels se sont créées des communautés, voire des fédérations, au sein de nos estaminets locaux et avec lesquels tout un chacun peut jouer seul ou avec d’autres, lors de sa visite au musée.

En montrer encore davantage dans les années à venir

"Cet espace, nous explique la nouvelle conservatrice Jeanne Delmotte, a été imaginé par Jacky Legge (N.D.L.R.: son prédécesseur) comme un espace d’expo temporaire mais qui est en l’état assez difficile à habiter, dans la mesure où il y a beaucoup de fenêtres et donc peu de murs. Quand il n’y avait pas d’expo, cet espace a déjà été utilisé pour des animations et notamment des après-midi jeux.

Quand on a dû trouver un emplacement pour les nouveaux jeux, ça nous a donc semblé assez naturel de le faire à cet endroit, en plus c’est en relation directe avec les jeux qu’on trouve dans les vitrines de l’école et qui sont parfois des versions miniatures des jeux d’adultes, je pense aux quilles par exemple. Vu l’étendue de nos collections sur les jeux, nous sommes en train de réfléchir à un moyen d’en montrer plus, notamment les traditions de tir à l’arc et à l’arbalète, les jeux et sports impliquant des animaux, comme les combats de coqs, etc."

À l’heure actuelle, outre les trois jeux précités avec lesquels chacun et chacune est libre de jouer, sont également exposés divers objets en rapport avec divers jeux de lancer jadis très populaires comme des boules carréaulé par exemple, des quilles, des crosses de crossage, des bricolets, que l’on appelait à Tournai des bilous, composés d’une pointe de fer et d’un contrepoids en charme et qu’il fallait planter en terre dans des formes qui constituaient autant de cibles, ou encore des javelots que l’on plantait généralement dans une souche qui servait de cible.

Des tablettes, mais pas numériques

Un mur de cet espace sert aussi de support à divers jeux qui, eux, ne peuvent (fort heureusement) pas se pratiquer au sein du musée... ©EdA

L’origine et histoire de ces différents jeux ainsi que des objets relatifs aux clubs de foot locaux exposés dans une vitrine qui leur est dédiée, seront reprises par le détail sur des feuilles plastifiées au format tablette.

On y trouvera également une foule d’anecdotes liées à l’utilisation de ces différents jeux. Des "tablettes" similaires seront placées à l’entrée de chaque espace du musée et seront chaque fois consacrées au thème développé dans chaque salle. Les visiteurs les emprunteront le temps de leur visite et auront soin de les rependre ensuite au crochet prévu à cet effet. Elles seront disponibles dès l’année prochaine.

La culture frite s’expose à la rentrée

La nouvelle conservatrice, Jeanne Delmotte, réserve encore de nombreuses surprises aux visiteurs à partir de la prochaine rentrée de septembre... ©EdA

En 2014, la Culture Fritkot belge a été reconnue en tant que "Immatériel Culturel Erfgoed Vlaanderen" par la Communauté Flamande, en 2016, comme "Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles", et, en 2017, comme "Immateriellen Kuturerbes der Deutschsprachigen Gemeinschaft" et reprise à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale. De quoi largement justifier le thème de l’exposition qui se tiendra du 22 septembre au 18 décembre au MuFIm.

"L’expo prend pour point de départ les collections du MuFIm dont la friterie Spinette, la plus ancienne connue en Belgique, et sera enrichie d’objets provenant de Home Frit’ Home (matériel de friterie ancien et plus récent, évocation de la frite dans la musique, la BD, dans l’art) et d’œuvres de Juliette Karlsson (Charleroi), artiste invitée dans le cadre d’Arts dans la Ville", explique Jeanne Delmotte. Rappelons que Home Frit’Home, le musée-gîte bruxellois de la frite est l’œuvre du Tournaisien Hugues Henry qui l’a créé il y a une douzaine d’années. Nous reviendrons par le détail sur cette manifestation à la rentrée.