epuis jeudi dernier, le village de Maulde est animé par l’annuel événement du 4x4. Les festivités ont commencé par un afterwork au son du concert de Patchwork qui fut suivi du set de Stéphane et Laurent Baert, pour laisser place, du vendredi, à la "Summer party" où six DJ se sont succédé pour faire danser le public. "Nous avons eu environ 3 000 personnes sous le chapiteau vendredi soir. Avec 500 personnes de plus, nous aurions été vraiment débordés ! C’était une réussite ! ", se satisfait Sébastien Delannay, organisateur du 4x4 de Maulde.

Une nouvelle formule convaincante

La formule changeait pour le samedi, habituellement réservé à des groupes de cover. Cette fois-ci, le 4x4 de Maulde a accueilli des artistes avec leur propre répertoire: Jali et Suarez. "Nous sommes contents que tout se soit bien passé au niveau de la technique. Nos partenaires Audioline Event et Coulisse Event ont géré comme des pros pour que les artistes soient accueillis avec le matériel adéquat."

Alors que Suarez a retrouvé son public de Wallonie picarde, Jali entrant en scène plus tôt, vers 19h30, n’a pas reçu le même accueil. "Il y avait peut-être 300 personnes, mais sous le chapiteau, cela faisait vide. Il nous manque un petit quelque chose pour attirer le public plus tôt dans la soirée. Nous allons réfléchir comment nous rendre plus attractifs sur ce créneau-là. Autrement, c’était une réussite, nous réitérerons certainement l’expérience d’inviter des chanteurs avec leur propre répertoire", confie Sébastien Delannay.

Un enthousiasme sans faille pour les 4x4

Le dimanche, le jour certainement le plus attendu, a également bénéficié de l’enthousiasme constant du public mais aussi des pilotes. Pas moins de 650 4x4 se sont présentés pour réaliser la randonnée.

Thomas et Corentin, ainsi que leurs charmantes copilotes, viennent de Bavay (en France) et font chaque été une cinquantaine de kilomètres pour profiter de la randonnée que propose l’organisation mauldoise. "Ce qui nous plaît le plus c’est la diversité de pistes proposées. On passe de la route au terrain, en passant aussi par des petits chemins, c’est très plaisant !", affirment les deux pilotes.

Quant au public, ce qu’il attend le plus c’est le trial, le challenge des 4x4. "Dimanche, vers 17h, notre parking était plein. Les voitures faisaient la file pour rentrer sur le site et assister au spectacle. Les gens étaient agglutinés autour de l’aire réservée au trial", raconte l’organisateur.

Le 4x4 de Maulde semble avoir encore de beaux jours devant lui. L’accueil qui lui est réservé chaque année motive toujours un peu plus les membres de l’organisation. "Notre formule revisitée depuis 2019, proposant quatre jours, convainc. Nous ne sommes qu’un comité de village, pas des professionnels, cette fête nous demande énormément d’énergie, mais quand nous voyons le résultat, on oublie tous les tracas qu’on a pu avoir ! C’est ce qui nous donne envie de poursuivre, année après année", sourit Sébastien Delannay.