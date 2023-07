Comin’Run: une course fun, colorée et caritative à Comines

En 2015, Stéphane Durnez et Maxime Ponchaux organisaient la première édition du Comin’Run, une course à la fois fun et colorée. Le principe: à chaque kilomètre correspond une zone où le participant est aspergé d’une couleur différente: le jaune, le rouge, le vert, le bleu et l’orange. Et le parcours finit en beauté, sous la musique d’un DJ, alors que se vident les dernières munitions.