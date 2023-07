Schéma de Développement Territorial : la commune de Pecq souhaite établir ses propres centralités

Le SDT demande d’atteindre vingt objectifs répartis en trois axes (environnemental, économique et social) et définit des pôles, mais surtout de centralités pour ce qui concerne Pecq. Les centralités sont une partie de village qui cumule une concentration de logements, services, équipements et transports en commun.

Les centralités proposées pour la commune sont le centre de Pecq et une partie du village d’Hérinnes, "ce qui correspond assez bien à la réalité. La majorité des terrains restant à bâtir se situent à ces endroits ", rappelle Julie Lepoutre, échevine de l’Aménagement du territoire. L’enquête publique à ce sujet est en cours depuis le 30 mai et prendra fin le 14 juillet.

Cependant, la commune envisage d’établir son propre plan. "Nous avons cinq ans pour proposer un schéma de développement communal par lequel on pourra présenter d’autres centralités pour ne pas devoir se restreindre au plan territorial. Si nous ne réalisons pas ce schéma communal, par exemple, nous ne pourrons pas installer plus d’habitations à Warcoing, parce que ce ne sera pas prévu par le SDT", explique l’échevine.

Le SDT impose que trois habitations sur quatre, en 2050, soient installées dans ces centralités.

Bien que le conseil communal ait voté favorablement pour l’adoption du SDT, l’échevine reconnaît quelques aspects négatifs : "le délai est beaucoup trop court et la période mal est choisie pour l’enquête publique. Il est impossible de réunir toutes les commissions et apporter un regard étayé sur ce projet dans un timing si serré. Quant au SDC, cinq ans pour la réalisation semble trop court, sachant que nous approchons 2024 et que bon nombre de communes vont se précipiter auprès des bureaux d’experts en la matière. "