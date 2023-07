Quelles sont les raisons aujourd’hui qui vous poussent à vous représenter pour briguer un autre mandat ?

Au sein du groupe, nous avons envie de poursuivre nos ambitions parce que parmi les projets qu’on a imaginés certains sont en route, une partie a déjà été concrétisée et une autre doit doucement encore être introduite. Beaucoup de dossiers qui sont initiés pendant une première législature ne pourront voir le jour que lors d’une seconde. Notre volonté est donc de continuer ce que nous avons commencé. Sans oublier que nous avons vécu une législature compliquée avec deux années marquées par le Covid et la crise liée à la guerre en Ukraine qui a suivi… J’ai aussi envie de vivre une législation plus ordinaire!

De plus, bourgmestre c’est un job qui me plaît vraiment beaucoup. J’ai été six ans conseiller, mais être de l’autre côté ça change complètement notre vision de la commune, la manière dont on l’appréhende. C’est beaucoup plus gai d’être dans l’exécutif que de soumettre des idées et des commentaires.

Qui secondera la liste Community ?

Nous sommes en pourparlers avec pas mal de personnes, venues d’elles -mêmes vers nous ou sollicitées de notre part. Je ne sais pas dire aujourd’hui qui sera numéro deux, mais ce ne sera pas un membre actuel du collège. Il faut qu’il y ait de nouvelles forces vives à chaque fois, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, mais avec quand même une ligne directrice, une structure claire.

Y aura-t-il de nouveaux projets à mettre en avant durant la campagne ?

Aujourd’hui, les nouveaux projets, je n’ai pas envie de les inscrire dans mon programme électoral 2024-2030. J’aimerais plutôt qu’ils soient inscrits au budget 2024. Ma seule campagne, ça sera le bilan de mon mandat. Ce qui est important c’est de faire comprendre aux citoyens pourquoi certains gros projets n’ont pas encore vu le jour. Quand on est en campagne on donne beaucoup d’idées, sans connaître l’état des lieux de la commune. Quand nous sommes arrivés dans la majorité, nous nous sommes rendu compte notamment qu’il n’y avait pas de conseiller en prévention, que 95% des bâtiments devaient être mis aux normes. Compenser ces manquement ont été des plans qui sont nés avec le temps, mais nos gros projets tels que la crèche ou le hall sportif font toujours partie de nos volontés. J’espère que les citoyens nous donneront la possibilité de continuer.

Qu’est-ce que vous retenez de votre premier mandat ?

Le fait de se dire que si on se bat vraiment pour quelque chose, on peut y arriver. Je pense notamment à la réfection de la N50 qui demandait un budget conséquent, tout comme les stations d’épuration d’Hérinnes et Obigies. Après, il y a également la manière dont tout évolue : notre collaboration avec les écoles, avec Léaucourt, la valorisation des associations comme le Patro, c’était très important. Je retiens aussi vraiment comment le tissu associatif et la participation citoyenne se sont accentués avec un nombre de réunions croissant. A côté, des organes se sont développés comme le Conseil communal consultatif des Aînés, le Conseil des enfants, Culture Pecq… Ils apportent tous une certaine plus value à la commune. On est à l’initiative pour leur donner de l’aide mais ils vivent de manière autonome. Voir que ces associations ou groupements sont capables de s’émanciper comme ils l’ont fait, c’est une victoire. Nous sommes juste heureux d’avoir pu apporter notre pierre à cet édifice mais tout le mérite leur revient.

Durant ce mandat, j’ai eu l’occasion de faire un tas de rencontres que je n’aurais pas pu faire dans un autre contexte. J’ai souvent eu des discussions constructives, et j’ai appris qu’il était sain aussi de ne pas être d’accord, ça peut te faire changer d’avis, ça te fait grandir... La quantité de choses que j’ai apprises depuis 2018, c’est impressionnant!