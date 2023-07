D’un côté, 16.000 fantassins, Wallons et Allemands, 5000 cavaliers et une artillerie nombreuse ; de l’autre, 300 Anglais, 300 soldats des Serments et des isolés, soit 690 défenseurs. Pour artillerie, d’anciennes pièces et 38 canons neufs rendus plus efficaces par la démolition des toitures coniques des tours et portes.

Vision romantique du siège exaltant le courage des défenseurs.

Pour mieux comprendre sa haine de l’Espagne, n’oublions pas que Christine De Lalaing est une Montmortency, épouse de De Melun le combattant, et est apparentée de près aux martyrs Floris de Montmorency et le comte de Hornes.

Les combats ont lieu surtout face au ravelin St-Martin (près de la porte éponyme). Les catholiques s’abstiennent, les calvinistes sont y sont avec un courage et une opiniâtreté remarquables. Femmes et enfants "apportent des hottées de gravois, des ballots de laine, des sacs de terre, les grès des rues pour boucher les trouées faites aux murailles".

Les assiégés refusent de livrer leur ville "à des traîtres et des faussaires" malgré les conditions acceptables de Farnèse. Cependant, le 30 novembre, les Consaux signent l’acte de capitulation mentionnant que "l a princesse d’Espinoy sortira avec tout son train, ses biens, ceux de son mari et les siens". Les capitaines, officiers et soldats "quitteront la ville enseignes sur l’épaule, mèches allumées". La ville garde ses privilèges et est proclamée une amnistie générale.

Les siècles ont effacé les ressentiments et la princesse s’accommode de la modernité. ©ÉdA

Hocquet est clair. "Aucun texte sur 1581 ne révèle quelque acte héroïque de sa part". François de Divion d’Eystrayelles dirige, la princesse encourage bien "q u’ayant mis le feu à un canon". Le 28 novembre, elle répond à l’archidiacre Cottreau venu lui présenter les condoléances du Chapitre après la mort de son fils Mathias et l’incitant à traiter "Tout plutôt que cela".

Certains auteurs ont rapporté que la princesse, en sus de ses biens, avait emporté les trésors des églises et abbayes. C’est faux ; la vérité est qu’une escouade espagnole lui courut après mais "pour lui demander les clefs des coffres entreposés au palais des gouverneurs où avaient été mises à l’abri ces richesses".

Après les bombes de mai 1940, la statue de Ch. de Lalaing reste seule debout en symbole d’espoir. ©ÉdA

Un monument politique ?

Sur les instances du gouvernement, le C.C. de Tournai choisit Ch. De Lalaing pour orner son forum. L’artiste choisi est Aimable Dutrieux, né le 14 novembre 1816, fils de Pierre, maçon patenté et de Adélaïde Legros au 8 Chevet St-Pierre. Etudes à l’académie voisine puis à Bruxelles chez G. Geefs. A Ixelles, il produit nombre de bustes, statuettes auprès d’œuvres plus importantes. Le choix tournaisien est-il politique ? Dutrieux tâte de la politique en candidat libéral en 1863 et cette même année, Alphonse De Rasse, bourgmestre catholique rejoint le parti libéral.

L’inauguration de la statue au socle dû à Fidèle Renier est prévue le dimanche 20 septembre 1863 au centre de festivités grandioses avec ministres, 28 sociétés, concerts et animations diverses. Hélas, il pleut à torrents, c’est remis au lendemain avec encore des torrents d’eau, les quelques curieux y applaudiront la cantate "A Christine de Lalaing" écrite par Adolphe Leray et Amédée Dubois.

Catherine d’Espinoy défendant la ville de Tournai. ©ÉdA

La vision de la statue exaspère aussitôt les catholiques. Esprits rétrogrades ? En ce XIXe, le clivage politique est ardent et l’héroïne en cuirasse, armée d’une hache, peut sembler menacer Notre-Dame. Le temps a passé, la procession est revenue sur le forum où trône toujours fièrement Ch. De Lalaing, tournaisienne durant cinq années.