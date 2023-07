Découvrez notre carte interactive du parcours design de Tournai, après la nouvelle séquence des ponts

La réalisation a pu être "inaugurée" fin de semaine dernière en présence de l’artiste. ©EDA

Le studio bruxellois HIER coordonnait les deux chantiers, celui de la passerelle réalisé par Marine Nonamy, et celui du pont Devallée qu’on doit à Hedi Baka, Wenc et d’autres artistes réunis au sein du collectif "Les Îles mardi".

Après ces fresques, suivront, d’ici la fin de l’année, d’autres interventions. Un jeu de lumières et de peintures sous la voûte de l’arche de la rue Massenet (celle du Mufim) ; Une incrustation de pièces de marbre qui, place de l’Évêché, projetteront précisément sur le sol l’ombre de la cathédrale à certains moments de l’année, une scénographie dans le quartier Janson. Et divers chantiers d’éclairages.

Sous le pont Devallée, des fresques très colorées. ©EDA

La série "Design in Town" est terminée : voici la liste complète

Avant la séquence des ponts, un autre projet, baptisé "Design in Town", s’était clôturé avec la mise en place de deux lapins jaunes sur la place Crombez le 15 juin dernier. Ces œuvres Instagrammables, réalisées par l’artiste-designer bruxellois Christophe Lorenz, constituent la dernière intervention de ce programme reconnu par l’Europe via Interreg, visant tout à la fois à sensibiliser le public à la variété de l’art contemporain et à donner un supplément d’attractivité à la ville.

Laurent Gérard, le designer d’Ollignies auteur de la borne à selfie "400 cloches" au quai Dumon, avait inauguré la série en juin 2021. Sept autres œuvres ont été mises en place à Tournai depuis: les "Bancs végétalisés" de l’hyper centre (en bas de la rue des Chapeliers), de Nicolas Destino ; la "Fresque des rois mérovigiens", rue du Sondart, de Lauraine Motti ; "The Cube" ou les arches, à Marvis (au carrefour de l’avenue Bozière), de Nicolas Destino ; "Elleiba" l’abeille géante, à côté de l’église Saint-Brice, de Nick Ervinck ; les "Pantins grimpeurs", sur un mur de l’école des Arts, de Jean-Yves Bonnaudet et Bruno Magda ; le "Jeu de lumière", au Luchet d’Antoing, d’Antoine Sion ; et "L’Envol", quai Taille-Pierre, de Laurent Gérard.