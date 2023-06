Un chapiteau de la Ville de Tournai partagé par des comités de village

Reconnus comme comités de village (selon le règlement du budget participatif), au contraire des deux autres associations considérées comme sportives, seuls les comités "Les gens d’Ere" (ASBL On Ere) et de Thimougies (ASBL Moulin à Vent) ont pu signer la convention de mise à disposition du chapiteau. "Comme ça se fait déjà avec des tonnelles achetées par la ville, le chapiteau reste propriété de la ville mais les comités gèrent le matériel. Celui-ci peut être mis à la disposition d’autres comités de village qui eux aussi participent à la cohésion sociale, puisque c’est l’objectif poursuivi", indique Coralie Ladavid, échevine de la participation citoyenne.

Un listing disponible

Il ne faut pas forcément être en ASBL pour entrer dans le système participatif. La coordinatrice de la participation dispose d’un listing de l’ensemble du matériel disponible, et elle peut donner les coordonnées des comités susceptibles d’être sollicités. "Au fil du temps, les comités apprennent à se connaître, à savoir où se trouve le matériel mis à disposition… C’est une démarche participative ; les comités se donnent des coups de main pour monter les tonnelles et de petits chapiteaux comme celui-ci ; ils se débrouillent pour trouver les moyens de déplacer le matériel, de le monter, etc."

Gwenaël Vanzeveren, conseiller communal et président des Gens d’Ere, estime que c’est du matériel précieux pour les organisations locales. "L’idée est de rayonner autour des comités qui ont fait une demande commune, qui se connaissent bien et qui ont beaucoup d’activités dans les villages environnants. Des structures comme celles-là dans les villages, c’est important pour développer l’associatif. On est toujours tributaires des conditions météo, ça peut être précieux en cas de mauvais temps".