Les fleurs du cœur des "Enfants d’Émile" à Buissenal

Les fleurs sur le champ au chemin Placette… ©COM

Un éco-lieu axé sur un lien respectueux entre l’homme et la nature

"L’idée a germé en septembre 2021 dans l’esprit de Jehan de Lannoy, un ami d’Émile. J’avais fait l’acquisition d’un terrain à Moustier en vue d’y développer un projet, de type nourricier, en agroécologie et je lui ai proposé de se joindre à la démarche", indique son fils Jean-Yves.

L’Anvinois lui suggère alors de se lancer plutôt, sur la propriété d’une dizaine d’hectares située Placette, à l’orée du Bois d’Assoumont qu’il vient lui-même d’acheter, dans la culture de fleurs locales pour les vendre chez les fleuristes de la proche région, voire de Bruxelles, un créneau "moins utilisé que le maraîchage ou la culture bio."

D’autres émules d’Émile se joignent au projet qui se veut à échelle humaine, respectueux de l’environnement mais aussi financièrement rentable. La société coopérative réunit neuf membres fondateurs et une vingtaine d’investisseurs associés (qui ont pris des parts pour près de 300 000 euros) auxquels peuvent se joindre des personnes désireuses de s’impliquer dans la vie de la coopérative en tant que bénévoles.

… et dans un bouquet. ©COM

Un mandala de fleurs

Sur le terrain devenu propriété de la coopérative s(er)ont produits des arbustes à fleurs, des fleurs vivaces, des annuelles, des feuillages, des fleurs comestibles, aromatiques et médicinales. Les fleurs seront cultivées dans huit triangles de même dimension (32 ares) formant un "mandala" visible de loin, qui réunit aussi neuf arbres d’essence différentes choisis par les fondateurs.

Les fleurs éco-responsables, comme celles des "Enfants d’Émile", ont le vent en poupe en Belgique. ©COM

D’autres bouquets "made in Buissenal". ©COM

Le premier triangle cultivé du mandala s’aperçoit de loin. ©EDA

La zone de culture aura la forme d’un mandala. ©COM

Des plantations ont eu lieu en décembre, mars et mai dernier… et les premières fleurs ont déjà permis de composer des bouquets, sur les conseils de Mélanie. La commercialisation pourra bientôt commencer – l’achat d’une camionnette est programmé – et une commande est déjà rentrée pour un mariage en septembre. Sur le site remarquable d’un point de vue écologique où seront installées des ruches, il faudra vite gérer le problème d’approvisionnement en eau (aujourd’hui amenée dans des "cubis" de mille litres par un fermier voisin), en creusant un puits.

Tous les triangles devraient avoir été aménagés d’ici quatre à cinq ans. La coopérative a aussi acquis Haut-Breucq 11, "la maison d’Émile" (où vivait un homonyme, Émile Trigalet, décédé l’an dernier à l’âge de 102 ans – nous lui avions consacré un article), qui servira de QG, de bureaux et de locaux pour les formations, abritera une serre pour les semis, et, plus tard, un gîte rural. Un autre terrain, comprenant une partie constructible, a été acheté, toujours à Buissenal, par certains membres de la coopérative, principalement pour lutter contre la bétonisation galopante dans l’entité. Il accueillera aussi un pré-verger, des moutons et des chèvres…

Soutenir des projets durables

"Les Enfants d’Émile", c’est aussi une ASBL, destinée à soutenir des projets durables au profit des personnes qui en ont le plus besoin, dans les pays étrangers mais aussi en Belgique. Il s’agit d’un aspect essentiel du projet car la priorité absolue d’Émile Hansart était d’éradiquer la faim dans le monde (à chaque fois qu’on le rencontrait, il rappelait combien il trouvait intolérable que toutes les dix secondes, un enfant meure de faim, quelque part dans le monde): 20% des bénéfices de la coopérative seront versés à l’ASBL pour développer ailleurs des projets similaires à celui de la coopérative.