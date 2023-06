Le chancre de l’ancien site des vélos Goossens devrait enfin disparaître à Tournai

L’échevin en charge de l’urbanisme, Philippe Robert, ajoute "que le projet du Clos Bozière prévoit la construction de 18 logements sur une parcelle contenant des belles richesses historiques tournaisiennes aujourd’hui laissée en friche. Le projet s’insère entre des éléments historiques et remarquables, et permet non seulement de les conserver mais aussi de les mettre en valeur."

La photo date de 2017 et c’était déjà un chancre à l’époque... ©EdA

Si nous usons du conditionnel pour évoquer ce projet, c’est tout simplement parce que ce n’est pas la première fois que l’on nous sert des perspectives sur l’avenir de ce site qui, au fil du temps, est devenu une ruine envahie de végétation et, très souvent, de déchets divers.

En 2021 et en 2022, la Ville avait mis en demeure le propriétaire du site d’enlever la végétation qui se développait jusque sur les trottoirs des rues environnantes... ©EdA

En mai 2015, de précédents promoteurs nous annonçaient même l’érection imminente d’un "hôtel à l’allure contemporaine voire design" de 32 chambres à cet endroit. Un projet qui ne verra jamais le jour malgré l’octroi d’un permis.

Certes, le projet actuel se veut plus modeste, du moins pour ce qui concerne le nombre de logement, et on ne peut qu’espérer qu’il aboutira rapidement car ce chancre a l’allure d’une cicatrice à deux pas de l'une des entrées principales de la cité des Cinq clochers.

Bâtir la ville sur la ville

La lecture du projet du bureau Aude nous apprend encore que "l’ensemble s’intègre en continuité dans les gabarits, redessine les angles de l’îlot aujourd’hui démoli, dans une écriture architecturale plus contemporaine. Cette écriture, par le contraste, met en valeur l’architecture historique sans la nier. Plus précisément, du côté de la rue de Marvis, les façades de style Louis XIV tournaisien aux n° 94 et 96 seront intégrées, remises en état et créent les ouvertures pour 2 appartements traversants au rez-de-chaussée. Du côté de l’Avenue Bozière et Remparts Lenglez, le bâtiment est légèrement surélevé, de manière à dégager la visibilité depuis l’espace public d’une portion de la seconde enceinte de Tournai datant du XIIIe /XIVe siècle découverte en 2019. De plus, un jeu de mise en valeur lumineuse permettra sa visibilité en soirée. L’utilisation de matériaux proches des matériaux historiques, par ses lignes horizontales et verticales, réinterprète les principes fondamentaux de l’écriture architecturale historique tournaisienne (piédroit et larmiers). Elle fait également résonner l’écriture industrielle des anciens ateliers vélos Goosens qui animaient autrefois le lieu."

Le dernier projet en date est signé par le bureau Aude de Tournai. ©Com.

Quant au bourgmestre de Tournai, o ne sera pas étonné d’apprendre qu’il se réjouit de la perspective de voir enfin ce chancre disparaître.

"Après la Dorcas, les Silos des Bastions, l’ancienne pompe Texaco, l’ancien Multiscope Palace, le commissariat de police, voici, de nouveau, un projet qui vise à faire disparaître un chancre, qui enlaidissait notre ville. Ces initiatives témoignent de l’intérêt des investisseurs pour Tournai, explique-t-il. Notre ville se développe et notre politique de reconstruire la ville sur la ville se concrétise. Nous devons continuer nos efforts dans ce sens."

Inutile de préciser que nous suivrons attentivement l’évolution de ce dossier comme nous le faisons déjà pour les précédents, depuis plus de… dix ans.