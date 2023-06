À l’occasion des 10 ans de son existence, la course de la Kiwanienne se transforme cette année en Xtrem Race, une course d’obstacles non chronométrée qui promet aux participants de sauter, grimper, courir, ramper, et parfois dégringoler…

Le temps fort de ce week-end sera incontestablement la Kiwanienne Xtrem Race qui se tiendra les deux jours. "Avant tout un nom accrocheur qui marque l’ampleur des activités sportives et non les difficultés sachant que toute épreuve peut être contournée, précise Dominique Michel. Deux parcours sont proposés, de 6 km et de 13 km, qu’il est possible de faire en marchant et en courant ; il ne s’agit pas d’une course chronométrée, mais d’une expérience conviviale à vivre en famille, entre amis, entre collègues…"

Sur le parcours, plusieurs obstacles/épreuves attendent les participants (NDLR : à partir de 12 ans), à proximité du canal de l’Espierre, le long du chemin de halage, mais aussi au-dessus et même dans l’eau ! Les adaptes de marche ou de VTT trouveront également de belles opportunités de balades, avec différents parcours proposés au départ du complexe sportif d’Estaimpuis. PAF: 5 € (marche 5-10-15 km) – 7 € (VTT 18-34-52 km).

www.kiwaniennextremrace.be

2. Un large éventail de choix pour les journées "Fermes Ouvertes"

Parmi les 55 exploitations qui participent ces 1er et 2 juillet aux journées "Fermes ouvertes" organisées par la Région wallonne, trois se situent dans le seul village de Templuve !

Les temps forts ? À L’Anondor : démo de traite des ânesses (samedi et dimanche à 11 h); fabrication de savons (samedi à 13 h), stand apiculture, démos laine, parage d’ânes (dimanche à 14 h), stands de produits artisanaux, balade à dos d’âne, gymkhana de ballots (dimanche 14 h), balades familiales en cuistax et tracteurs, marche des 3 fermes (5 km) et restaurations diverses. Chez Louis Legrand: visites de la ferme en 3 D, de l’élevage et des ateliers de production, démo de gavage, dégustation des produits, animation avec le groupe Cocktail, restauration les deux jours sur réservation (0496/503340). Chez Manche: vendredi, afterwork (dès 18 h), samedi: Blind Test (19 h), Dimanche: petit-déjeuner local (dès 7 h 30), marché artisanal (dès 8 h) et présentation des productions de la ferme.

Les autres participants se situent à Hoves (ferme du Tilleul), Gibecq (ferme de la Bosse Jaucque), Laplaigne (la Cense du Maire), Herseaux (ferme Decruyenaere), Hérinnes (ferme des Cavrinne) et Kain (L’Escargot d’Or).

https ://www.jfo.be/

3. Spectacle garanti au 4x4 de Maulde !

Les covers et le 4x4 ne sont plus les seuls à se partager le haut de l’affiche à Maulde (entité de Tournai), où de beaux noms de la scène francophone s’invitent pour la première fois cette année. Certes, son concept unique de randonnée 4x4 à la découverte de sites habituellement fermés au public (centre de déchets inertes Recytour à Havinnes, Saint-Druon à Antoing…) en fait un terrain de jeu privilégié pour plus de 500 pilotes. Mais l’organisation n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers.

Le concert de Suarez, qui vient de boucler la tournée de ses 15 ans de scène, se jouera probablement à guichets fermés. Mister Cover ou Zenith seront également de la partie !

https ://www.4x4maulde.be/