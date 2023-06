À Tournai, des acteurs engagés pour co-construire un monde plus résilient (vidéos)

Si tout le monde a conscience de la nécessité de faire bouger les lignes, le mouvement doit être porté collectivement.

Les points de bascule vers le changement

Au programme, une cinquantaine d’ateliers, des conférences, des animations ludiques... ©- Com

C’est en ce sens que l’événement biennal "Co-Construire" pose les jalons d’une démarche positive en mettant en réseau une multitude d’acteurs de Wallonie picarde et d’autres régions. Les 5, 6 et 7 juillet prochain, la faculté d’architecture LOCI de Tournai (rue du Glategnies) accueillera deux conférences, plus de 50 ateliers, des forums, une exposition d’affiches ou encore des animations ludiques.

Ces trois jours d’immersion à la coopération, riche en rencontres, en débats, en expérimentations… auront pour thème les points de bascule, dont on sait qu’ils sont à l’origine de tout changement.

"Co-Construire", qui en sera à sa 4e édition, rassemblera quelque 300 participants qui, au quotidien, sont déjà engagés dans un processus de construction de projets avec leur public cible. Il s’agit principalement d’animateurs de collectifs, de représentants d’associations, de structures comme la bibliothèque et le Plan de cohésion sociale de Leuze, des centres culturels (Comines, Antoing…), des administrations communales (Tournai, Mouscron, etc.) la Province de Hainaut, le groupe socio-artistique tournaisien Silex, l’ASBL Ag’Y Sont.

Donner de nouvelles pistes d’actions

Sous la houlette de l’ASBL Culture.Wapi et du CRIE de Mouscron, ce rendez-vous embarquera tout ce petit monde sur un parcours balisé de 5 niveaux en lien avec la bascule. Pas à pas, des ateliers participatifs (découvrir-s’inspirer, s’outiller-tester, critiquer-s’interroger, contaminer-essaimer) donneront aux acteurs de terrain de nouvelles clés de compréhension et pistes d’actions.

"La réflexion est de se dire : comment la société de demain peut être plus joyeuse et positive ? Face à la complexité des enjeux autour de nous, il est impératif de réapprendre à construire des projets en commun", affirme Gatien Bataille, coordinateur du CRIE de Mouscron et co-créateur de "Co-Construire".

Les chevilles ouvrières du projet, mené par l’ASBL Culture.Wapi et le CRIE de Mouscron. ©-Com

"Beaucoup de gens sont en réflexion, un peu dans leur coin. En rassemblant les idées, c’est de cette façon que l’on peut faire émerger un monde meilleur, en rendant aussi fécondes les divergences de vue de chacun lors de discussions, de débats… Sinon, rien ne passera et l’on continuera à tourner en rond. L’événement n’a pas pour prétention d’apporter des réponses mais de soulever des questions."

La dernière journée d’animations devrait bousculer les esprits avec une conférence gesticulée de Laurent Marseault, pompier et membre du réseau "Colibri France".

L’animateur et formateur expliquera pourquoi la "stratégie du petit colibri" (NDLR: en référence à ce minuscule oiseau qui, face à un feu de forêt, va prendre de l’eau dans son bec pour l’éteindre) ne suffit plus à l’heure actuelle.

Plus d’infos: www.co-construire.be