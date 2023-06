Non, ceci n’est pas un serpent…

"de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature, de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration et de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces, à l’exception de la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

La détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de ces espèces sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères."

Bref, en un mot, si vous en croisez un sur votre chemin lors d’une balade champêtre ou forestière, f… - lui la paix !