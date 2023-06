Le robinier tombé dans le Jardin de la Reine de Tournai a été évacué

L’arbre à terre semblait presque former une haie naturelle entre le sentier et le jardin... ©EdA

De plus, l’événement s’est produit nuitamment, il y a environ une semaine, alors que, manifestement, personne ne se trouvait dans le parc à ce moment-là.

Les pluies abondantes de la semaine dernière ont peut-être facilité la chute d’un bouleau qui voisinait le Robinier, haut d’environ 17 mètres, et qui aurait entraîné ce dernier lorsqu’il est tombé au sol.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, nous apprend que ce faux acacia "provient d’une cépée avec plusieurs troncs au départ de la même souche".

Plus aucune trace (enfin, presque) ce jeudi

Le premier magistrat tournaisien confirme que "c’était un bouleau dépérissant, caché dans le bosquet à l’arrière de l’acacia, qui l’a emporté dans sa chute. L’état de la cépée fera l’objet de vérifications pour voir si les autres troncs ne menacent pas de tomber dans les heures ou jours qui viennent…"

Mis à part cette souche et quelques branches, il ne restait plus rien du robinier, ce jeudi…. ©EdA

Les élagueurs sont intervenus en ce milieu de demain, si bien que ce jeudi, il n’y avait quasiment plus aucune trace de l’arbre qui s’était abattu.

Il est possible que lors de l’évocation de cet arbre, certains parlent plus volontiers d’acacia que de robinier en pour désigner l’espèce à laquelle appartenait notre "victime". C’est que ces deux cousins sont très souvent confondus en raison de leurs similitudes morphologiques. Le premier est originaire d’Afrique, d’Australie et d’Amérique du Sud alors que le second est européen (de l’Est plus spécifiquement).