La désacralisation des églises, un sujet toujours aussi sensible pour pas mal de citoyens

L’entretien et la rénovation des édifices religieux s’apparentent à un gouffre financier pour les Communes, de surcroît par ces temps d’austérité budgétaire découlant des crises à répétition de ces dernières années. La question du maintien de certaines églises est aussi à mettre en perspective avec la réduction du nombre de chrétiens pratiquants et de prêtres.

Cette fois, le débat s’est invité à la table du conseil communal de Belœil, à la faveur d’une question d’actualité de Pierre-Marie Sprockeels, conseiller de l’opposition.

"Pourquoi ne pas entamer une réflexion globale sur la désaffectation d’une partie des églises qui ne répondent plus à leur vocation première ? Ces bâtiments, qui pourraient être utilisés à d’autres fins, entraînent des dépenses considérables pour la Commune. On vote toujours sans sourciller les budgets fabriciens alors que même l’évêché se dit prêt à désacraliser plusieurs de ces églises."

Un règlement en vigueur depuis 1809 !

Le sujet est bien plus complexe qu’il n’y paraît pour les pouvoirs locaux, qui n’ont pas les coudées franches.

"La réglementation relative à la gestion des fabriques d’églises existe depuis 1809 et elle est toujours en vigueur. Il est stipulé que les Communes doivent suppléer à l’insuffisance de revenus des fabriques en assumant le coût des réparations. On est donc pieds et poings liés par rapport à nos obligations, en dehors de toute considération philosophique", souligne le bourgmestre Luc Vansaingèle.

Les autorités belœilloises ont déjà rencontré l’évêché qui n’ignore pas la réalité de terrain et les difficultés traversées par les Communes. "Les solutions passent par les fabriques d’églises dont les membres sont souvent très attachés à leur clocher, au propre comme au figuré. Il en va de même pour bon nombre de citoyens. L’église, c’est le symbole de leur village. Alors que faire ?", s’interroge M. Vansaingèle.