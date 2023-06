Des élus de l’opposition déplorent la vente du porche de l’hôtel de ville de Tournai

Au sein de l’opposition, on ne voit pas cette décision d’un bon œil. "Construit en 1722, avant l’hôtel de ville dont les escaliers sont centrés par rapport à cette entrée cochère, le porche fait partie de façon indissociable d’un ensemble qui fut l’ancienne abbaye Saint-Martin", rappelle Marie-Christine Marghem (MR). "La ville est-elle à ce point désargentée qu’elle est obligée de se débarrasser de cet élément qui signale de façon magistrale l’entrée de l’hôtel de ville, pour un prix de vente de 20 000€ ?"

Dominique Martin (PTB) regrette elle aussi la situation. "On a laissé pourrir la situation au point que la mérule s’installe dans le bâtiment. Et du coup, c’est open bar pour le privé".

Benjamin Brotcorne (Ensemble) déplore que la Ville ait laissé le bâtiment se dégrader ces dernières décennies. "C’est un aveu d’échec. Si nous ne sommes pas capables de gérer ce patrimoine, nous ne le méritons pas et je comprends alors qu’on soit obligés d’en vendre une partie à des personnes qui seront capables de le rénover". M. Brotcorne pense par ailleurs que c’est une "erreur stratégique" de vendre ces bâtiments à proximité directe de l’hôtel de ville. "Nous nous privons d’une réserve foncière quand on sait que l’administration évolue et pourrait avoir besoin à l’avenir de plus de place".

Le p0rche et les maisons adjacentes vont être mis en vente ensemble.

Un patrimoine abandonné depuis longtemps

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre, partage une partie de ces constats. Il est revenu sur les raisons qui ont poussé le collège à vendre les maisons et le porche. Une raison d’exemplarité d’abord. "Je mets la pression sur certains propriétaires pour les forcer à améliorer la situation de leurs bâtiments, et ainsi parfois les forcer à les vendre". Des raisons financières aussi. "L’entretien du patrimoine coûte énormément. Les difficultés financières de notre commune sont ce qu’elles sont, et je ne veux pas faire comme toutes ces dernières décennies : en l’occurrence, ne rien faire et laisser ces bâtiments abandonnés indéfiniment. Il faut donc arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut se montrer créatifs et trouver des pistes de solutions".

M. Delannois n’est pas inquiet sur la manière avec laquelle les biens vendus seront rénovés. "Il y a de bons investisseurs à Tournai. Ce sont des bien classés, celui qui va les racheter ne pourra pas faire n’importe quoi et la Ville gardera en quelque sorte la main. Vous verrez, au final ce sera du win-win".