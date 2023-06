Ces musiciens de Wapi vont mettre l’ambiance au Zénith sous le chapiteau de Maulde (vidéos)

La Fête des jeunes, c’est un peu devenu votre deuxième maison ?

"C’est la 4e ou 5e fois que l’on est à l’affiche des festivités de Maulde. On y prend un plaisir dingue, d’autant qu’au-delà de l’ambiance, les conditions scéniques sont excellentes. Le matériel technique mis à disposition par l’organisation permet d’offrir un spectacle son et lumière de grande qualité. Nous gardons à chaque fois de bons souvenirs de nos passages, grâce au public qui est toujours enthousiaste.

Quand j’ai repris le flambeau de mon papa à la tête du groupe de variété, aux côtés de Mathieu Dupire et de mon cousin Jean-François Hertsens, on lui a donné une autre orientation. De plus en plus de monde nous suit autour de notre répertoire dansant et festif où l’on mélange tous les styles de musique (pop, rock, électro…). Ces dernières années, l’engouement pour les groupes de reprises ne cesse de monter."

Dans les ducasses, les chapiteaux, les Fêtes de la musique, etc., vous écumez les scènes belges à un rythme effréné…

"Le groupe poursuit un beau développement et cette année, on a même eu la chance de s’exporter un peu à Mons, dans le Brabant wallon et de jouer quelques dates en France. Sortir de notre région où le public nous connaît davantage, c’est extrêmement motivant. On n’a pas de manager ; le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. En ce moment, on se produit quasi tous les week-ends, parfois à 2 ou 3 endroits différents. Il faut pouvoir tenir le choc avec le boulot (sourire)."