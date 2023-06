Reboucher d’urgence les trous de la rue Saint-Martin à Tournai ? "20 000 € suffiraient"

Un point assez technique concernait lundi soir le recours devant le Conseil d’État introduit par la Ville de Tournai après que le ministre Borsus a refusé d’octroyer un permis d’urbanisme pour la réfection de la rue Saint-Martin. Pour rappel, la Ville a introduit un nouveau permis portant cette fois sur l’utilisation de pavés. Mais en attendant, a demandé Benjamin Brotcorne (Ensemble), "ne serait-il pas temps, même si ce n’est pas très esthétique, d’envoyer quelques équipes pour boucher les trous et faire au moins en sorte que les automobilistes ne risquent pas leurs essieux, leurs amortisseurs, et leurs voitures quand ils empruntent cette rue ? Je m’étonne qu’on ne puisse pas de façon très provisoire utiliser un ou deux sacs de tarmac froid pour atténuer un peu tous ces nids-de-poule. On parle ici juste de rustines en attendant que débutent les travaux".