Mouscron: Tamara Davenne, chercheuse contre le cancer

Si nous avons demandé à rencontrer Tamara Davenne, c’est parce que la Mouscronnoise de naissance a participé à un projet, "Solax Films" (1), mettant en lumière des femmes scientifiques, et que son histoire est réjouissante.

Si la chercheuse en immunothérapie a participé à ce projet puis accepté notre rencontre, c’est parce qu’elle a soif de partager sa passion. Et qu’elle a un message à faire passer. Celui d’encourager les jeunes à suivre les carrières scientifiques. "J’espère que ce témoignage pourra vous inspirer, vous donner confiance, confiait-elle ainsi aux secondaires qui l’ont interviewée pour Solax Films. J’aimerais aussi vous suggérer, et particulièrement aux filles, de suivre ce qui vous intéresse, et vous dire que c’est possible de combiner un travail passionnant et une vie de famille ! Je pense qu’il ne faut pas se mettre en retrait mais faire ce que l’on aime…"

Nouveau traitement contre le cancer du poumon

Au sein d’InhaTarget Therapeutics, spin-off lancée sur base de 15 années de recherche académique à l’ULB, son équipe vient de développer un tout nouveau traitement contre le cancer du poumon ; une chimiothérapie en poudre sèche, par inhalation, qui présente entre autres comme avantage de pouvoir être prise par le patient lui-même, à domicile. Le traitement a fait l’objet d’une publication scientifique et a été validé par les autorités sanitaires pour être testé sur l’homme. Une belle victoire pour Tamara et ses collègues pluri-spécialisés.

"Après ma thèse, je me suis demandé si je voulais continuer à faire de la recherche en milieu académique ou partir dans le secteur privé, raconte-t-elle. Après avoir essayé la première option, à la KU Leuven, j’ai réalisé qu’il me manquait quelque chose: je voulais utiliser mes 10 ans de formation pour faire de la recherche plus orientée vers le patient, dans le but de développer une technologie ou un produit qui va aider quelqu’un à guérir. C’est cette volonté qui m’a"drivée"et qui a aussi guidé mon choix de changer de société le 3 juillet. J’ai l’opportunité de commencer dans une nouvelle spin-off, de l’UCL cette fois, sur un projet qui m’emballe car il pourrait révolutionner l’immunothérapie telle qu’on la connaît." Elle ne nous en dira pas plus pour l’heure mais pour sûr, la trentenaire et jeune maman n’a pas fini d’avoir des choses à partager.

De la volonté, et de l’ouverture

C’est dans les écoles de Wallonie picarde qu’elle a suivi sa scolarité, jusqu’à la vingtaine. "J’ai fait mes primaires à l’école d’Estaimpuis puisque je suis originaire d’Estaimbourg, puis j’ai suivi mes secondaires au collège Sainte-Marie de Mouscron. J’aime revenir dans cette ville ; j’y ai des amis que je revois régulièrement", sourit-elle. Ensuite, c’est la Haute École Condorcet d’Ath qu’elle choisit, pour un graduat en agronomie. "La dernière année, le cours de génétique m’avait bien plu alors j’ai décidé de suivre un master en biologie moléculaire et cellulaire à l’ULB pour en savoir plus." La suite l’emmènera tout droit à Oxford…

Elle en reviendra, cinq ans plus tard, forte d’un stage enrichissant, d’une très belle thèse de doctorat, et d’un mari. "Là-bas, j’ai tourné entre trois labos, et j’avais déjà fait l’expérience d’un Erasmus en Norvège lors de mon graduat. Cela m’a appris à m’adapter rapidement, à ne pas avoir peur du changement", raconte la désormais Arquenaise, dont la simplicité est aussi remarquable que le parcours.

"Je crois que c’est important de dire qu’en secondaire, c’était difficile pour moi, reprend-elle. J’ai terminé avant-dernière de ma classe option maths-sciences-anglais avec 55%. C’est pour cela que j’ai choisi un graduat, et non l’unif’. Et puis je me suis rendu compte que le Collège offrait un excellent niveau et que j’avais des facilités en sciences. Donc j’ai continué mes études, et je le conseille: c’est alors le meilleur moment de le faire pour ne pas avoir de regrets, si on est intéressé par une matière. On mûrit, on apprend et on devient plus efficace. Et plus le sujet intéresse, au mieux ça va aussi… Alors il faut y croire ! "

(1) Dans le cadre du projet Solax Films porté par la société bruxelloise Nighthawks production, Tamara Davenne a été interviewée par des jeunes de l’Athénée Royal Andrée Thomas de Forest. À voir sur Vimeo.